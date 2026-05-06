Nach Wismut-Vorstellung: Vertrauen weg - Duo übernimmt

Fünf Spieltage vor Saisonende ziehen die Verantwortlichen die Reißleine und trennen sich von Daniel Sander. Eine Entscheidung, die weniger aus sportlicher Überzeugung, sondern vielmehr aus wachsendem Druck und schwindendem Vertrauen entstanden ist.
Dabei hatte alles vergleichsweise ruhig begonnen. Am 18. April, rund um das Heimspiel gegen Eurotrink, informierte Sander die Vereinsführung intern über seinen geplanten Abschied zum Saisonende. „Damals war keine Rede von einem anderen Verein und wir vereinbarten Stillschweigen gegenüber der Mannschaft, da sonst nur Unruhe auftreten könnte bzw. würde“, erklärt Vizepräsident Enrico Schneider gegenüber FuPa Thüringen. Spätestens mit der offiziellen Vorstellung Sanders als neuer Trainer von Wismut Gera kippte die Stimmung zusehends.
„Ich habe in den Stunden und Tagen nach der Wismut-Ankündigung sehr viele Anrufe und Rückfragen bekommen. Wir hatten zudem am Mittwoch (29.05.2026) unsere Mitgliederversammlung und die Meinungen zu Daniel Sander gingen aufgrund der genannten Umstände weit auseinander“, beschreibt Schneider die Situation. Besonders der Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe sorgte für Unmut: „Keiner hatte etwas dagegen, dass er im Sommer aufhört und sich einen neuen Verein sucht. Doch der Zeitpunkt seiner Vorstellung war schon mehr als unglücklich.“
Was folgte, war eine Entwicklung, die sich kaum noch aufhalten ließ. Der Verein sah sich zunehmend unter Zugzwang – intern wie extern. Dadurch war die für eine weitere Zusammenarbeit brüchig geworden. „Wir hegen keinen Groll gegenüber Daniel Sander, doch der Druck wurde einfach zu groß. Wir waren von dem Ganzen ein wenig überfahren und von Bedenken geprägt, weil wir von Daniel nicht auf diesem Weg mitgenommen wurden“, so Schneider.
Am Ende stand eine nüchterne, aber konsequente Entscheidung: „Natürlich hätten wir es gerne mit Daniel zu Ende gebracht. Doch das war nach den vorangegangenen Ereignissen nicht mehr zu halten– er hätte sich nicht mehr zu 100 Prozent auf seine Aufgabe in Eisenberg konzentrieren können.“ Die sportliche Leitung habe ihm daher „sachlich und fachlich erklärt, dass das Vorgehen die Zusammenarbeit eher erschwert als erleichtert hat.“
In dieser kritischen Phase setzt Eintracht Eisenberg nun auf Erfahrung und Vereinsnähe: Mike Weber und Ralf Prieger übernehmen gemeinsam die Verantwortung für die letzten Spiele der Saison. Ein Duo, das das Schortental bestens kennt – und genau das soll nun zum Vorteil werden. „Wir erhoffen uns neuen Input und einen Impuls für die letzten Spiele. Die Jungs sollen ein Stück weit wieder den Spaß am Fußball finden und die nötigen sechs bis acht Punkte für den Ligaverbleib holen“, formuliert Schneider die Erwartungen.
Für Mike Weber ist es dabei eine Rückkehr in besonderer Rolle. Der frühere Präsident, der einst selbst Sander nach Eisenberg holte, stellt sich nun erneut in den Dienst des Vereins – obwohl die Aufgabe alles andere als geplant war. „Ralf und ich haben uns nicht um den Posten gerissen, aber wir wollten der Eintracht in dieser Notsituation helfen. Ich hatte eigentlich einen anderen Plan, als die nächsten fünf Wochenenden auf dem Fußballplatz zu stehen“, sagt Weber offen. „Aber wir wollen uns jetzt voll einbringen und den Klassenerhalt erreichen.“
Die sportliche Ausgangssituation ist dabei alles andere als klar. In der Landesklasse droht ein ungewöhnlich breiter Abstiegskampf, bei dem bis zu fünf Teams den Gang nach unten antreten könnten. Eisenberg steht aktuell auf Platz zehn – nur drei Punkte vor einem möglichen Abstiegsrang. „Keiner weiß, was noch passiert und wie viele Absteiger es am Ende gibt. Wir wollen mindestens Platz elf erreichen. Aufgrund der Tabellensituation ist noch alles offen“, so Weber abschließend.