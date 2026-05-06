Nach Wismut-Vorstellung: Vertrauen weg - Duo übernimmt Der Trainerwechsel bei Eintracht Eisenberg kommt zu einem denkbar heiklen Zeitpunkt – und doch scheint er aus Sicht der Verantwortlichen unausweichlich gewesen zu sein. von André Hofmann · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Fünf Spieltage vor Saisonende ziehen die Verantwortlichen die Reißleine und trennen sich von Daniel Sander. Eine Entscheidung, die weniger aus sportlicher Überzeugung, sondern vielmehr aus wachsendem Druck und schwindendem Vertrauen entstanden ist.

Ein schleichender Vertrauensverlust Dabei hatte alles vergleichsweise ruhig begonnen. Am 18. April, rund um das Heimspiel gegen Eurotrink, informierte Sander die Vereinsführung intern über seinen geplanten Abschied zum Saisonende. „Damals war keine Rede von einem anderen Verein und wir vereinbarten Stillschweigen gegenüber der Mannschaft, da sonst nur Unruhe auftreten könnte bzw. würde“, erklärt Vizepräsident Enrico Schneider gegenüber FuPa Thüringen. Spätestens mit der offiziellen Vorstellung Sanders als neuer Trainer von Wismut Gera kippte die Stimmung zusehends. „Ich habe in den Stunden und Tagen nach der Wismut-Ankündigung sehr viele Anrufe und Rückfragen bekommen. Wir hatten zudem am Mittwoch (29.05.2026) unsere Mitgliederversammlung und die Meinungen zu Daniel Sander gingen aufgrund der genannten Umstände weit auseinander“, beschreibt Schneider die Situation. Besonders der Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntgabe sorgte für Unmut: „Keiner hatte etwas dagegen, dass er im Sommer aufhört und sich einen neuen Verein sucht. Doch der Zeitpunkt seiner Vorstellung war schon mehr als unglücklich.“

Entscheidung unter Druck Was folgte, war eine Entwicklung, die sich kaum noch aufhalten ließ. Der Verein sah sich zunehmend unter Zugzwang – intern wie extern. Dadurch war die für eine weitere Zusammenarbeit brüchig geworden. „Wir hegen keinen Groll gegenüber Daniel Sander, doch der Druck wurde einfach zu groß. Wir waren von dem Ganzen ein wenig überfahren und von Bedenken geprägt, weil wir von Daniel nicht auf diesem Weg mitgenommen wurden“, so Schneider. Am Ende stand eine nüchterne, aber konsequente Entscheidung: „Natürlich hätten wir es gerne mit Daniel zu Ende gebracht. Doch das war nach den vorangegangenen Ereignissen nicht mehr zu halten– er hätte sich nicht mehr zu 100 Prozent auf seine Aufgabe in Eisenberg konzentrieren können.“ Die sportliche Leitung habe ihm daher „sachlich und fachlich erklärt, dass das Vorgehen die Zusammenarbeit eher erschwert als erleichtert hat.“