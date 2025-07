Nach wiederholter Vizemeisterschaft: Schonnebeck mit erneutem Anlauf

Für die SpVg Schonnebeck ist der Auftakt in die Sommer-Vorbereitung auf die kommende Spielzeit in der Oberliga Niederrhein geglückt: Durch ein 2:2-Remis gegen Westfalenligist Wacker Obercastrop und einen 4:2-Erfolg über die gleichklassige SpVgg Erkenschwick gelang den Schwalben der Turniersieg des Stimberg-Cups. Für die kommende Spielzeit hat sich der Vorjahres-Vizemeister einiges vorgenommen, wie Chefcoach Dirk Tönnies gegenüber dem RevierSport verrät.

Die abgelaufene Oberliga-Saison endete für die SpVg Schonnebeck mit einer großen Enttäuschung: Aufgrund der bitteren 1:4-Derbypleite bei Lokalrivale ETB Schwarz-Weiß Essen am vorletzten Spieltag mussten die Grün-Weißen die Tabellenspitze an die SSVg Velbert hergeben und verpassten den Regionalliga-Aufstieg somit zum wiederholten Male nur um Haaresbreite. In der kommenden Spielzeit wollen die Schwalben nun erneut ganz oben angreifen.

Tönnies: „Wenn alle Mechanismen greifen, wird einiges möglich sein“