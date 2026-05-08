Nach Werlte-Aus: Mertens übernimmt VfL Löningen

Am 18. April 2026 machte der SV Sparta Werlte die einvernehmliche Trennung von Trainer Marcel Mertens öffentlich. Nun steht fest, wohin es den 36-Jährigen zieht: Zur neuen Saison übernimmt der Coach den VfL Löningen in der Kreisliga Cloppenburg.

Wir wünschen Marcel Mertens für seine neue Aufgabe viel Erfolg und vielleicht sieht man ihn ja irgendwann wieder an einer Seitenlinie im Emsland.

Für Mertens beginnt damit in Löningen ein neues Kapitel. Der VfL stellte den Haselünner als Cheftrainer für die kommende Saison vor. Dort soll der 36-Jährige künftig eine junge Mannschaft weiterentwickeln und seine Erfahrung aus dem regionalen Fußball einbringen.

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