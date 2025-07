Nach Wendt-Verletzung: Dassendorf holt Braun aus der Rente zurück

Nach der schweren Verletzung von Max Wendt war bei der TuS rasches Handeln gefragt. Sportchef Jan Schönteich telefonierte, prüfte Optionen und landete am Ende bei einem alten Bekannten: Tobias Braun, der bereits in der Saison 2018/19 das Dassendorfer Trikot getragen hatte und zuletzt für den FC Türkiye zwischen den Pfosten stand.

Manchmal schreibt der Fußball seine Geschichten nicht auf dem Rasen, sondern auf den leisen Wegen dazwischen. Eine solche Geschichte erlebte die TuS Dassendorf am gestrigen Nachmittag, als Tobias Braun beim Auswärtsspiel gegen den ETSV Hamburg (0:2) plötzlich wieder auf der Ersatzbank Platz nahm und das, obwohl er seine aktive Karriere eigentlich schon beendet hatte.

„Als der überraschende Anruf von Jan kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich habe sofort zugesagt“, erklärte Braun in einer Vereinsmitteilung. Der 36-Jährige, der in seiner ersten TuS-Zeit fünf Einsätze absolvierte und dabei dreimal ohne Gegentor blieb, bringt Erfahrung und Stabilität mit. Zwei Faktoren, die für das ambitionierte Dassendorfer Team in den kommenden Wochen von zentraler Bedeutung sein dürften.

„Wir brauchten jemanden, der Qualität mitbringt und kurzfristig verfügbar ist“, so Schönteich. „Mit Tobi haben wir genau den Richtigen gefunden. Er kennt das Umfeld, das Team und er hat den Charakter, sich sofort wieder einzubringen.“