Nach weiterer Niederlage: "Stehe als Trainer vor meiner Mannschaft" Der Aufsteiger gewinnt gegen den SV Lengede mit 6:0 und steht nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten auf Rang eins von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nückel/Steinmann

Der TuS Fortuna Oberg hat auch sein zweites Saisonspiel deutlich gewonnen. Nach dem 6:1 zum Auftakt beim TSV Wipshausen setzte sich der Aufsteiger mit 6:0 gegen den SV Lengede durch. Zweimal trafen Rotmann und Driesen, Lieckfeldt erzielte ebenfalls zwei Tore. Lengede steht nach zwei Niederlagen mit 3:11 Toren am Tabellenende.

Der TuS Fortuna Oberg ließ im zweiten Saisonspiel wenig Zweifel an seiner Ausgangslage aufkommen. Bereits in der dritten Minute brachte Rotmann die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Lieckfeldt erhöhte in der 32. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur vier Minuten, ehe Lieckfeldt erneut traf. Damit war die Partie vorzeitig entschieden. Driesen baute den Vorsprung in der 58. Minute auf 4:0 aus und legte in der 75. Minute seinen zweiten Treffer nach. Rotmann setzte in der 87. Minute mit seinem zweiten Tor den Schlusspunkt zum 6:0. Schiedsrichter der Begegnung war Reichl.

Oberg steht damit nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 12:1 an der Tabellenspitze. Der Aufsteiger ist neben dem BSC Acosta und den FC SF Rautheim eines von drei Teams mit der maximalen Punktausbeute. Lengede hingegen bleibt nach dem 3:5 gegen den VfB Rot-Weiß Braunschweig zum Auftakt auch im zweiten Ligaspiel ohne Punkt. Mit drei erzielten und elf kassierten Toren belegt der Absteiger den 16. Tabellenplatz. Güzel fordert eine Reaktion Lengedes Trainer Murat Güzel fand nach der deutlichen Niederlage klare Worte. „die Leistung gestern war absolut enttäuschend und das müssen wir auch klar so benennen. Nach den vergangenen Spielen haben wir aktuell eine Phase, in der wir uns deutlich steigern müssen. Gerade in den Bereichen Kompaktheit, Zweikampfverhalten, Laufbereitschaft und Reaktion nach Ballverlusten haben wir gestern nicht das gezeigt, was wir uns vorgenommen hatten.“