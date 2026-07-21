Nach weiterer Absage: Oberligist empfängt nun Verbandsligisten

Es war bereits die zweite Absage innerhalb kurzer Zeit. Zuvor hatte schon der Vergleich mit dem TSV Oberensingen nicht stattgefunden, nun fiel auch das Spiel gegen Empfingen aus. Für einen Aufsteiger, der erstmals in der Vereinsgeschichte in der Oberliga Baden-Württemberg spielt, sind solche Unterbrechungen nicht ideal. Gerade jetzt braucht die Mannschaft von Volker Grimminger Spielminuten, Belastung und möglichst viele Situationen, in denen neue Abläufe geprüft werden können.

Die bisherigen Tests haben ein wechselhaftes, aber durchaus aufschlussreiches Bild ergeben. Zum Auftakt hielten die Young Boys beim 2:3 gegen die Stuttgarter Kickers mutig dagegen. Danach folgte ein 1:1 gegen den TSV Bernhausen, ehe der FV Illertissen beim 6:1 deutlich zeigte, wie hart der nächste Schritt in Richtung höheres Niveau werden kann. Der 4:2-Erfolg beim SC Konstanz-Wollmatingen war zuletzt eine wichtige Antwort, weil Reutlingen nach der klaren Niederlage wieder mehr Durchschlagskraft und Ergebnisstabilität zeigte.

Gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen geht es nun darum, diesen Eindruck zu bestätigen. Der Verbandsligist wird dem Aufsteiger eine andere Aufgabe stellen als die Regionalligisten: mehr Pflicht zur Spielkontrolle, mehr Verantwortung im Aufbau, weniger Entschuldigung für Nachlässigkeiten. Grimminger wird sehen wollen, ob seine Mannschaft Ballbesitzphasen geduldiger ausspielt, Umschaltmomente besser absichert und über längere Strecken kompakt bleibt.