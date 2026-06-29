Nach Wechselgerüchten: Rasim Bulic verlängert beim MSV

Jetzt also doch die Verlängerung: Rasim Bulic verlängert vorzeitig beim MSV Duisburg und bleibt der Mannschaft von Dietmar Hirsch noch weiter erhalten. Gerüchte um einen möglichen Wechsel an den Hamburger Kiez zum FC St. Pauli hatten sich zuletzt breitgemacht.
Vor knapp einem Monat hatte das Hamburger Abendblatt noch über einen möglichen Wechsel von Rasim Bulic zum FC St. Pauli berichtet. Grundsätzlich erstmal ein lukrativer Gedanke für Bulic, der in der Saison 2024/25 mit dem SSV Jahn Regensburg bereits in der 2. Bundesliga gespielt hatte und sich bestimmt nicht gegen die Rückkehr dorthin wehren würde.
Könnte man denken, doch jetzt hat es der MSV Duisburg veröffentlicht: Der variabel auf der Sechs oder in der Innenverteidigung einsetzbare Bulic hat nun vorzeitig seinen Vertrag an der Wedau verlängert. Diese Verlängerung könnte schon fast als Coup verbucht werden, findet auch Geschäftsführer Michael Preetz: „ 'Rasko' hat eine mehr als eindrucksvolle Saison gespielt, ist auf und neben dem Platz eine ganz starke Persönlichkeit. Kein Wunder, dass rund um ihn viele Spekulationen aufgekommen sind. Umso schöner, dass wir jetzt Nägel mit Köpfen gemacht haben“, erklärt der erfahrene Manager.
'Rasko' gilt in Duisburg als absolutes Mentalitätsmonster. Seine Reaktion ist entsprechend: „Ich fühle mich einfach super wohl hier in Duisburg. Wir haben ein geiles Jahr erlebt, das Umfeld ist großartig – lasst uns weiter gemeinsam für den MSV anpacken!“
Chris Schmoldt, Strippenzieher in sportlichen Angelegenheiten beim MSV, weiß um die Qualität Bulics: „Mit Rasko bleibt ein Spieler und Mensch, um den uns viele Clubs beneiden - und diesen großartigen Charakter hat er auch in den Gesprächen mit uns an den Tag gelegt. Das war kein Zocken, das war das Wissen von beiden Seiten, was wir aneinander haben – und was wir MSVereint zukünftig erreichen wollen“, resümiert er die Gespräche.
Insgesamt definitiv ein positives Zeichen für die Zebras, denn mit Bulic bleibt ein Mann an der Wedau, der weiß wie Zweitliga-Luft riecht und auch wie man dorthin kommt.
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