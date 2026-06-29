Nach Wechselgerüchten: Rasim Bulic verlängert beim MSV

Rasim Bulic verlängert beim MSV – Foto: MSV

Jetzt also doch die Verlängerung: Rasim Bulic verlängert vorzeitig beim MSV Duisburg und bleibt der Mannschaft von Dietmar Hirsch noch weiter erhalten. Gerüchte um einen möglichen Wechsel an den Hamburger Kiez zum FC St. Pauli hatten sich zuletzt breitgemacht.

Vor knapp einem Monat hatte das Hamburger Abendblatt noch über einen möglichen Wechsel von Rasim Bulic zum FC St. Pauli berichtet. Grundsätzlich erstmal ein lukrativer Gedanke für Bulic, der in der Saison 2024/25 mit dem SSV Jahn Regensburg bereits in der 2. Bundesliga gespielt hatte und sich bestimmt nicht gegen die Rückkehr dorthin wehren würde.

Mentalitätsmonster Bulic bleibt an der Wedau

Könnte man denken, doch jetzt hat es der MSV Duisburg veröffentlicht: Der variabel auf der Sechs oder in der Innenverteidigung einsetzbare Bulic hat nun vorzeitig seinen Vertrag an der Wedau verlängert. Diese Verlängerung könnte schon fast als Coup verbucht werden, findet auch Geschäftsführer Michael Preetz: „ 'Rasko' hat eine mehr als eindrucksvolle Saison gespielt, ist auf und neben dem Platz eine ganz starke Persönlichkeit. Kein Wunder, dass rund um ihn viele Spekulationen aufgekommen sind. Umso schöner, dass wir jetzt Nägel mit Köpfen gemacht haben“, erklärt der erfahrene Manager.