Nach WC-Vandalismus: SV Hemelingen startet Crowdfunding Finanzieller Schaden nach DFB-Pokal von Sören Mundt · Heute, 09:51 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Hemelingen / gofundme

Nach dem Pokalspiel im Weserstadion droht dem Fünftligisten ein hoher finanzieller Schaden. Knapp 7000 der benötigten 9000 Euro waren bis Mittwochnachmittag bereits zusammengekommen.

Der SV Hemelingen spricht nach dem Pokalspiel gegen Hannover 96 von einem „finanziellen Albtraum“. Dabei ist der deutliche 1:9-Endstand offenbar nicht das größte Problem für den Bremer Fünftligisten. Vielmehr beschäftigen die Verantwortlichen die zerstörten sanitären Anlagen im Weserstadion, für deren Schäden Hemelingen als Mieter zunächst aufkommen muss. Der Klub hatte sich durch die Partie ein finanzielles Plus erhofft. Nach Abzug der Mietkosten sollten die Einnahmen aus Tickets und TV-Geldern eigentlich die Vereinskasse stärken. Stattdessen droht nun ein erheblicher Mehraufwand – verursacht durch den Vandalismus einiger Hannover-96-Anhänger.

Um die finanzielle Belastung abzufedern, hat der SV Hemelingen eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Der Verein beschreibt seine Lage dort deutlich: „Helft uns dabei, dass aus einem historischen Fußballfest für unseren kleinen Verein kein finanzieller Albtraum wird." Bis Mittwochnachmittag waren von den angestrebten 9000 Euro bereits knapp 7000 Euro zusammengekommen. Die große Unterstützung könnte dem Amateurverein dabei helfen, die finanziellen Folgen des Vorfalls zumindest deutlich zu begrenzen.