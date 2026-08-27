Nach WC-Vandalismus: SV Hemelingen startet Crowdfunding

Nach dem Pokalspiel im Weserstadion droht dem Fünftligisten ein hoher finanzieller Schaden. Knapp 7000 der benötigten 9000 Euro waren bis Mittwochnachmittag bereits zusammengekommen.
Der SV Hemelingen spricht nach dem Pokalspiel gegen Hannover 96 von einem „finanziellen Albtraum“. Dabei ist der deutliche 1:9-Endstand offenbar nicht das größte Problem für den Bremer Fünftligisten. Vielmehr beschäftigen die Verantwortlichen die zerstörten sanitären Anlagen im Weserstadion, für deren Schäden Hemelingen als Mieter zunächst aufkommen muss.
Der Klub hatte sich durch die Partie ein finanzielles Plus erhofft. Nach Abzug der Mietkosten sollten die Einnahmen aus Tickets und TV-Geldern eigentlich die Vereinskasse stärken. Stattdessen droht nun ein erheblicher Mehraufwand – verursacht durch den Vandalismus einiger Hannover-96-Anhänger.
Um die finanzielle Belastung abzufedern, hat der SV Hemelingen eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Der Verein beschreibt seine Lage dort deutlich: „Helft uns dabei, dass aus einem historischen Fußballfest für unseren kleinen Verein kein finanzieller Albtraum wird."
Bis Mittwochnachmittag waren von den angestrebten 9000 Euro bereits knapp 7000 Euro zusammengekommen. Die große Unterstützung könnte dem Amateurverein dabei helfen, die finanziellen Folgen des Vorfalls zumindest deutlich zu begrenzen.
Der SVH betont dabei, „nicht betteln und niemanden pauschal verurteilen“ zu wollen. Gleichzeitig könne der Verein jedoch nicht für den Vandalismus einzelner Personen aufkommen. Deshalb appellieren die Verantwortlichen an die Fußballgemeinschaft. Jeder gespendete Euro und jedes Teilen des Aufrufs könne helfen.
Hannover 96 hatte sich bereits im Nachgang zu den Vorfällen geäußert und das Verhalten der beteiligten Fans verurteilt. Nach Angaben des Vereins befindet man sich zudem mit den Verantwortlichen des SV Hemelingen im Austausch.
Der Vorfall reiht sich in ähnliche Ereignisse im Weserstadion ein. Erst beim Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV hatte es ebenfalls Beschädigungen in den sanitären Anlagen gegeben. Auch damals sorgten Fan-Ausschreitungen und Vandalismus für Diskussionen über die entstandenen Kosten.
Für den SV Hemelingen bleibt nun die Hoffnung, dass die breite Unterstützung den Schaden auffängt – damit das außergewöhnliche Pokalspiel gegen Hannover 96 für den kleinen Klub am Ende nicht doch noch zum finanziellen Albtraum wird.