Nach Wasserrohrbruch: Verbandsliga-Begegnung kurzfristig abgesagt Verbandsliga +++ Duell zwischen Romonta Amsdorf und dem CFC Germania verschoben

Sieben Verbandsliga-Begegnungen sollten am Sonnabend eigentlich über die Bühne gehen, am Ende waren es jedoch nur sechs. Denn das angedachte Duell zwischen dem 1. FC Romonta Amsdorf und dem CFC Germania musste kurzfristig ausfallen - aus ungewöhnlichem Grund.

"Wir hatten in der Nacht einen weiteren Rohrbruch bei uns, so dass wir das Wasser abstellen mussten. Wir haben es leider nicht hinbekommen, das kurzfristig in Gange zu bringen", erklärte Romonta-Coach Christian Bölke gegenüber FuPa. Und der 39-Jährige betonte - um Gerüchten vorzubeugen - dass jener Ausfall nichts mit der derzeit angespannten Lage auf der Torhüter-Position zu tun hatte: "David Tretropp wäre fit gewesen und hätte spielen können."

Im Austausch mit dem CFC Germania haben sich die Verantwortlichen direkt auf einen neuen Spieltermin verständigen können. "Wir haben uns gleich geeinigt, dass wir das Spiel am Montag nachholen", berichtete Bölke. Dann allerdings wird um 19 Uhr das Stadion an der Rüsternbreite in Köthen zum Austragungsort - das Heimrecht haben beide Clubs in Absprache getauscht.