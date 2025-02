Nach Warlimont-Aus: Interne Trainerlösung in Bernhardswald

Klinger und Mathes spielten beide viele Jahre lang für Bernhardswald in der Kreisliga und Kreisklasse. Letzter zeichnete bis dato als Co-Trainer verantwortlich. Dementsprechend kennen sie die Gegebenheiten beim TSV bestens. Laut Abteilungsleiter Thomas Hiltl habe man diese Lösung „von Haus aus favorisiert. Im Winter haben wir im externen Bereich überhaupt nicht gesucht.“ Hiltl ist überzeugt davon, dass mit dem neuen Trainerduo der Ruder herumgerissen und der Klassenerhalt realisiert werden kann. Zu den Relegationsplätzen müssen lediglich zwei Punkte aufgeholt werden, zum rettenden Ufer sind es derer vier.



„Alex war bereits Co-Trainer, während Philipp verletzungsbedingt zum Fußballspielen aufhören musste, aber immer bei Spielen dabei war“, sagt der Spartenleiter, der sich bei der Trainersuche für die neue Saison bereits in Gesprächen befindet. „Es steht aber noch nichts fest.“ Es soll dann aber wieder ein externer Coach werden. Dass Klinger und Mathes nur bis zum Saisonende fürs Team verantwortlich sind, sei von Vornherein abgesprochen.



Im Winter verzichtete der TSV Bernhardswald bewusst auf Spielerverpflichtungen. Dafür kehren einige Akteure aus Verletzungen zurück. Schlussendlich hofft man, dass die großen Personalsorgen aus 2024 endlich der Vergangenheit angehören. Seit einer Woche steckt der Kreisklassist in der Wintervorbereitung, deren Highlight ein viertägiges Trainingslager am Gardasee ist. Die „Mission Klassenerhalt“ startet schließlich am 16. März mit einem Auswärtsmatch bei der SG Schwabelweis/Nord.