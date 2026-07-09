Nach Walpertskirchener Klage: Große Fragezeichen im Landkreis Freising vor Bezirksliga-Saisonstart

ein Testspiel des TSV Allershausen – Foto: Lehmann

Walpertskirchen hat erfolgreich gegen die Einteilung in die Bezirksliga Nord geklagt. Das sorgt für neue Fragezeichen – die auch die Freisinger Teams betreffen.

Man stelle sich das mal in der Fußball-Bundesliga vor: Nur noch etwas mehr als zwei Wochen sind es bis zum Start der neuen Saison – aber keiner weiß genau, wer in der Liga spielt, geschweige denn, gegen wen die Teams ihre ersten Partien bestreiten. Genau diese Problematik beschäftigt aktuell die Bezirksligen im Bereich Oberbayern, vor allem die in der Nord- und die Oststaffel.

Endgültige Ligeneinteilung? Fehlanzeige. Die ersten Heim- und Auswärtsspiele? Stehen noch in den Sternen. Entsprechend rumort es bei den Vereinen im Landkreis Freising, vor allem, nachdem nun bereits die zweite Einteilung am Dienstag die Runde gemacht hat – und auch die über den Haufen geworfen wurde. Grund: Der SV Walpertskirchen (Landkreis Erding) hatte gegen die erste Eingliederung in die Nord-Staffel mit Teams aus Freising, Ingolstadt und München Widerspruch eingelegt – und war damit in erster Instanz gescheitert. Das wollte der SVW nicht hinnehmen und wandte sich an den Landesausschuss. Der gruppierte den Klub nun zu den anderen Erdinger Teams um.

Das hat jedoch zur Folge, dass die Nord-Vereine weiterhin nicht wissen, gegen wen sie zum Auftakt spielen, da auch gegen dieses Urteil eine Woche lang Widerspruch möglich ist – bis Dienstag. Entsprechend ist die Laune bei den Klubs aus dem Landkreis, wie sich am Beispiel von SEF-Sportdirektor Andreas Schlechta zeigt.

Walpertskirchen hat hier nur ans eigene Ego gedacht

SEF-Sportdirektor Andreas Schlechta

Zum einen hatten die Lerchenfelder ein Testspiel gegen den FC Aschheim vereinbart. Ausgerechnet der Klub, der wegen der Causa Walpertskirchen mit Dornach (und wohl auch dem SV Waldperlach) in die Nord-Staffel versetzt wird. Doch gegen Ligakonkurrenten testet man normalerweise nicht. „Walpertskirchen hat hier nur ans eigene Ego gedacht“, geht Schlechta hart ins Gericht. „Die nehmen alle anderen in Sippenhaft.“ An sich könne er den Einspruch verstehen, „man muss es dann aber auch irgendwann gut sein lassen“. Bewusst in Schutz nimmt Schlechta Gruppeneinteiler und Spielgruppenleiter: „Die können nichts dafür.“

Auch Maximilian Zgud-Schoeppner, Kammerbergs neuer Trainer, ist mäßig begeistert vom Hin und Her. „Schön langsam brauchen wir Klarheit.“ Und Zgud-Schoeppner nimmt den Verband in die Pflicht: „Wann geht’s los? Und gegen wen?“ Enes Mehmedovic, Palzings Coach, kann die Aufregung nur bedingt nachvollziehen: „Manchmal muss man es einfach nehmen, wie es ist.“ Unpraktisch sei das natürlich schon, dass es bisher keinen Spielplan gebe, „aber wir sind hier ja auch nicht in der Bayern- oder Regionalliga.“ Philipp Jordan, Spartenchef in Allershausen, sieht die Sache pragmatisch. Natürlich hätte auch der TSV gern möglichst schnell einen Spielplan. „Aber wir wissen, dass wir in der Nord-Gruppe sind. Der Rest ist für uns jetzt eher zweitrangig“, so Jordan.

Josef Heilmeier, Trainer des SV Walpertskirchen, kann die Aufregung nur bedingt verstehen. „Natürlich tut’s mir für die Vereine leid“, sagt er. Aber: Die Schuld sehe er klar beim Verband – „das hätte alles schneller gehen können“. Lange drei Wochen, rechnet der Coach nach, habe man vom BFV nichts gehört, sei dann sogar gefragt worden, ob man den Einspruch wirklich aufrechterhalten wolle. Laut Heilmeier sind vor allem die Fahrstrecken das Problem: In der Nord-Staffel sei man um einiges länger unterwegs. „Wir haben das als klaren Nachteil für uns gesehen.“

In Dornach und Aschheim hält sich der Unmut über die Neueinteilung übrigens in Grenzen. „Wir nehmen das zur Kenntnis. Aber letztlich ist es uns egal“, sagt Steffen Tripke, Teammanager in Aschheim. „Wir wollen einfach nur Fußball spielen.“ Dornachs sportlicher Leiter Thomas Seethaler hat sogar ausgerechnet, dass die Auswärtsfahrten für den SVD in der Bezirksliga Nord kürzer sind. Von der Vorgehensweise der Walpertskirchener sei man aber trotzdem „not amused“. Da man aber „nicht der Spielverderber“ sein wolle, werde man auf einen Einspruch verzichten.

Also alles paletti? Noch nicht so ganz. Denn wie Zgud-Schoeppner durchblicken lässt, weiß er aus sicherer Quelle, „dass da noch was kommt“. Und auch Freisings Sportdirektor Andreas Schlechta hat gehört, dass ein Verein etwas vorbereite. Mittlerweile wurde aus der Nord-Staffel übrigens auch wieder eine 16er-Liga mit drei neuen Teams. Sollte bis Montag ein erneuter Einspruch erfolgen, wird es eng mit dem Saisonstart am 24. Juli.