Nach wahrem Relegations-Marathon: Wallersdorf bleibt Kreisklassist!

Die Saison 2024/2025 im Fußballbezirk Niederbayern ist beendet. Am Sonntag-Nachmittag fand in Laberweinting vor 411 Zuschauern das letzte Relegationsspiel statt, in dem sich der TSV Abensberg II und der FC Wallersdorf gegenüberstanden. Für beide Mannschaften war es das vierte(!) Match innerhalb von eineinhalb Wochen, dennoch schenkten sich die Teams nichts und mobilisierten nochmal alle Kräfte. Unterm Strich war der Traditionsklub aus dem Landkreis Dingolfing-Landau aber besser und feierte mit einem 2:0-Sieg den Kreisklassen-Klassenerhalt, den sich Schattenkirchner, Klostermann & Co. mit einer guten Frühjahrsrunde auch verdienten. Die unterlegene Kreisliga-Reserve hingegen muss nach zwölf Jahren zurück in die A-Klasse.