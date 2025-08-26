Nach Wagner-Abgang: Waldkirchen reaktiviert Keeper Waschinger

Der TSV Waldkirchen hat nach dem kurzfristigen Abgang von Ersatztorhüter Jonas Wagner zum Nachbarn SV Hutthurm reagiert und einen Schlussmann reaktiviert: Fabian Waschinger streift sich nach einer mehrjährigen Fußball-Auszeit wieder die Handschuhe über und komplettiert das Torhüterteam der "Boscheissa".

"Fabian Waschinger wird ab sofort die 1. Herrenmannschaft des TSV Waldkirchen verstärken. Nachdem Jonas Wagner überraschend zum Ligarivalen SV Hutthurm gewechselt ist, musste die entstandene Lücke im Tor kurzfristig geschlossen werden. Fabian ist dabei kein Unbekannter: Schon in jungen Jahren hütete er das Tor in allen Jugendmannschaften des TSV. Im Herrenbereich sammelte er anschließend beim Nachbarverein SV Hintereben seine ersten Erfahrungen. Nach einer längeren Fußballpause merkt man ihm zwar noch etwas fehlende Spielpraxis an, doch seine Freude am Spiel ist sofort erkennbar, bereits im ersten Training konnte er das Team direkt bereichern. Wir heißen Fabian herzlich willkommen und wünschen ihm einen guten Start, schnelle Eingewöhnung an die neuen Belastungen und viele erfolgreiche Spiele im Trikot des TSV!", lässt der TSV Waldkirchen in einer verschickten Pressemitteilung wissen.

Ein paar Wochen Eingewöhnungszeit wird Waschinger dabei sicher brauchen. Seine bis dato letzte offizielle Partie absolvierte der 25-Jährige vor knapp drei Jahren im Herbst 2022.