– Foto: Volkhard Patten

Der FC Heeseberg geht mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim TSV Wipshausen in die Partie. Die Mannschaft konnte dort sowohl defensiv stabilisieren als auch offensiv effizient agieren. Trainer Christian Baethge betonte im Vorfeld die Bedeutung einer kompakten Grundordnung:

Mit 20 Punkten aus 18 Spielen empfängt der FC Heeseberg den FC SF Rautheim, der aus 21 Partien 26 Zähler aufweist. Beide Teams haben in der laufenden Saison wiederholt Leistungsschwankungen gezeigt und bewegen sich in der unteren Tabellenhälfte der Liga, in dem der Abstand zwischen mehreren Mannschaften gering ist.

„Ich glaube, um es auf den Punkt zu bringen, braucht man eine Mannschaft, die vorne wie hinten immer für Ruhe sorgt. Sie schießen sehr, sehr viele Tore, bekommen aber auch sehr viele Tore. Dann müssen wir defensiv kompakt stehen und nach vorne immer wieder versuchen, Nadelstiche zu setzen.“

Heute, 19:30 Uhr FC Heeseberg Heeseberg FC SF Rautheim Rautheim 19:30 PUSH

Baethge sieht die Grundlage für einen erfolgreichen Auftritt in der geschlossenen Mannschaftsleistung und im Nutzen des Heimvorteils.

Der FC SF Rautheim reist hingegen nach einer 2:6-Heimniederlage gegen den TSV Schwicheldt an. Die Partie zeigte erneut defensive Probleme, die sich in dieser Saison mehrfach bemerkbar gemacht haben. Gleichzeitig verfügt die Mannschaft weiterhin über offensive Momente, die sie in engen Spielen gefährlich machen können.

Hinspiel als offensives Beispiel

Das Hinspiel entschied der FC Heeseberg mit 5:2 für sich. In einer Partie mit mehreren Toren auf beiden Seiten setzte sich Heeseberg durch konsequentere Chancenverwertung durch. Beide Teams zeigten dabei sowohl offensive Durchschlagskraft als auch defensive Anfälligkeit – ein Muster, das sich bislang durch die Saison zieht.

Für beide Mannschaften besitzt die Partie unmittelbare Relevanz im Kampf um Stabilität im unteren Tabellenbereich. Heeseberg kann mit einem weiteren Erfolg den positiven Trend bestätigen, während Rautheim nach der deutlichen Niederlage auf eine schnelle sportliche Antwort angewiesen ist.