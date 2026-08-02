„Nach vorn einfach zu wenig“: Miesbach unterliegt in Ampfing

Zug zum Tor: Torschütze Irfan Selimovic (r.) setzt sich gegen Miesbachs Sebastian Ebeling durch. – Foto: Christian Butzhammer

Das Tor in der dritten Minute war zu viel: Der SV Miesbach verliert in Ampfing nach dem frühen Tor mit 0:1.

Es läuft noch nicht rund bei den beiden Landkreis-Teams in der Bezirksliga Ost. Wie der TuS Holzkirchen kassierte auch der SV Miesbach die zweite Saisonniederlage im zweiten Spiel. Die Kreisstädter konnten das Duell beim Top-Team in Ampfing zwar bis zum Ende offenhalten. Nach einem frühen Gegentreffer reichte es aber nicht mehr zum Punktgewinn, weil die SV-Kicker in der Offensive kaum gefährlich vor des Gegners Kasten kamen.

„Das Positive ist, dass die Mannschaft nie aufgegeben hat“, berichtete SV-Trainer Hans-Werner Grünwald. „Aber nach vorn ist das einfach zu wenig. Wir tun uns sehr schwer, uns Chancen herauszuspielen und Löcher zu reißen.“

Im Vergleich zum Auftakt gegen Töging rückten Noah Gumberger und der genesene Jonas Matschiner in die Startelf. Matschiner gab der SV-Defensive auch gleich mehr Stabilität. Dennoch kassierte der SV nach nur drei Minuten den entscheidenden Gegentreffer.

Bei einem Chip-Ball hinter die Viererkette stimmte die Raumaufteilung nicht. Keeper Michael Wiesböck war dann beim Heber von Irfan Selimovic chancenlos. „Das frühe Gegentor hat uns nicht in die Karten gespielt“, bestätigt Grünwald. „Das Tor ist zu einfach gefallen, weil wir zu weit weg vom Gegenspieler waren.“

Im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs spielte nur Ampfing. „Wir haben keinen Zugriff bekommen und nur reagiert“, hadert der SV-Coach. Der einzige Ansatz einer Torchance war eine Zwei-auf-eins-Situation von Gumberger und Ricardo Pindado, bei der Gumbergers Querpass aber vom Verteidiger abgefangen wurde.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Miesbacher besser in die Partie. „Wir konnten das Spiel zwischen den Strafräumen ausgeglichen gestalten, uns im letzten Drittel aber nicht durchsetzen“, berichtet Grünwald. Ampfing tat nur das Nötigste, stand hinten sicher und lauerte auf Konter.

Schade: Ein Gumberger-Abschluss verfehlte Ampfings Tor knapp, und der eingewechselte Johannes Schwarzenbach blieb im Eins-gegen-eins am Abwehrspieler hängen. Nachdem Marinus Veit eine Viertelstunde vor Schluss noch Gelb-Rot sah, wurde es für die Gäste in Unterzahl nicht leichter. Wiesböck verhinderte das zweite Gegentor bei einem Alleingang mit einer starken Parade.

„Wir haben bis zum Ende alles versucht, konnten uns aber keine zwingenden Chancen erspielen“, sagt Grünwald. „Deshalb ist der Sieg für Ampfing auch verdient.“ So geht der SV am kommenden Wochenende mit leerem Punktekonto ins nächste schwere Auswärtsspiel beim TSV Walpertskirchen. Miesbachs Auftaktprogramm hat es heuer in sich – umso mehr bei all den Verletzungen und Absenzen.