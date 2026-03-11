Nach Vorfall fernab des Balles: TSV Bockenau II verlässt das Spielfeld

Diese Entscheidung traf der TSV Bockenau II nach Angaben von Tomschin innerhalb der Mannschaft. „Wir müssen uns nicht alles bieten lassen“, sei die Haltung des Teams gewesen. Zwar hätte Tomschin selbst die Partie gerne zu Ende gespielt, letztlich habe sein Team sich gemeinsam dazu entschieden, den Platz zu verlassen. „Es gab Bedenken, dass sich die Situation im weiteren Spielverlauf weiter aufschaukeln würde und eskalieren könnte. Deshalb haben wir uns im Team demokratisch dazu entschieden, das Spiel zu beenden“, erläutert Tomschin. Gleichzeitig betont er, dass die Situation nach dem Abbruch ruhig geblieben sei: „Es gab danach weder Rudelbildungen noch Streitigkeiten im Kabinentrakt. Das lief alles sehr gesittet ab.“

Auch mit Blick auf die weitere Aufarbeitung wünscht sich der TSV-Spielertrainer eine sachliche Lösung. „Wir sind alle Amateure und spielen Fußball als Hobby, weil es uns Spaß macht. Ich möchte keinen Unmut zwischen den Vereinen. Das Verhältnis zueinander war bisher immer gut und das soll auch so bleiben“, sagt Tomschin.

Gebietsspruchkammer entscheidet

Wie es jetzt weitergeht, entscheidet die zuständige Gebietsspruchkammer. Klassenleiter Volker Fritz erklärt: „Ich war selbst nicht vor Ort. Ich habe den Sonderbericht des Schiedsrichters, die jeweiligen Stellungnahmen beider Vereine sowie das Videomaterial bereits an die Gebietsspruchkammer Bad Kreuznach weitergegeben. Das ist der normale Ablauf. Der Ball liegt jetzt bei der Gebietsspruchkammer. Dort wird das Urteil ausgesprochen und ich werde das anschließend umsetzen.“

Noch sei also offen, ob das Spiel neu angesetzt oder für die SG Hochstetten/Nußbaum gewertet wird. Ebenso wird geprüft, ob es eine persönliche Strafe für den beteiligten Spieler der Gäste geben wird. Das Urteil wird in den kommenden Tagen erwartet. „Im besten Fall liegt die Entscheidung noch vor dem nächsten Spieltag vor, ansonsten Anfang der kommenden Woche“, prognostiziert Fritz.

Unabhängig davon kündigte die SG Hochstetten/Nußbaum bereits an, sich intern mit dem Vorfall zu befassen. Auch wenn Ceylan die Szene nicht als Tätlichkeit bewertet, wolle man für Ruhe sorgen. „Wir werden unserem Spieler vermutlich ein oder zwei Spiele eine Pause geben," kündigt der Übungsleiter der SG an.