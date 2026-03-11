 2026-03-11T14:31:18.301Z

Nach Vorfall fernab des Balles: TSV Bockenau II verlässt das Spielfeld

Im Heimspiel gegen die Hochstetten/Nußbaum in der B-Klasse Bad Kreuznach I kam es zu einem großen Aufreger

von Max Schäfer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Frühzeitig Feierabend war in der Begegnung zwischen dem TSV Bockenau II und der SG Hochstetten/Nußbaum.
Frühzeitig Feierabend war in der Begegnung zwischen dem TSV Bockenau II und der SG Hochstetten/Nußbaum. – Foto: Thomas Rinke - Symbolfoto

Bad Kreuznach. Der 20. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I wurde von einem Spielabbruch überschattet. In der Begegnung zwischen dem TSV Bockenau II und der SG Hochstetten/Nußbaum verließen die Hausherren beim Spielstand von 1:2 für die Gäste vorzeitig das Spielfeld, nachdem es in der zweiten Halbzeit zu einem Vorfall abseits des Balles kam.

Entsprechendes Videomaterial dazu gibt es auch, da der TSV Bockenau auf seiner Anlage ein Staige-TV-Kamerasystem hat.

Die besagte Szene ereignete sich in der 59. Minute, rund zehn Meter vor der Mittellinie. Während einer Unterbrechung aufgrund eines Spielerwechsels und unmittelbar bevor die Gäste einen Einwurf ausführen sollten, soll nach Darstellung des TSV Bockenau II ein Gästeakteur einen Bockenauer Spieler mit dem Ellenbogen an den Hinterkopf geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden ging. Für TSV-Spielertrainer Mark Tomschin handelte es sich um eine „hinterhältige Aktion“, da der Schiedsrichter während des Wechsels in eine andere Richtung geschaut habe.

„Ich stand zehn Meter entfernt und habe frontal auf die Szene geschaut. Dabei habe ich gesehen, wie mein Mitspieler nach vorne umfällt und sein Kopf nach vorne sackt. Das ist fernab vom Ball, also ist das eine Tätlichkeit für mich“, schildert Tomschin seine Wahrnehmung der Situation. Der betroffene Bockenauer Spieler habe anschließend angegeben, den Ellenbogen am Hinterkopf abbekommen zu haben.

Unterschiedliche Sichtweisen der beteiligten Teams

Die Gäste von der SG Hochstetten/Nußbaum bewerten die Szene anders. Spielertrainer Kutsal Ceylan bestätigt zwar einen Kontakt, widerspricht jedoch der Darstellung einer Tätlichkeit. „Es gab einen Rempler von hinten von unserem Spieler, aber nicht mit dem Ellenbogen gegen den Kopf. Das war sicherlich keine coole Aktion, aber auch keine Tätlichkeit“, erklärt Ceylan. Aus seiner Sicht hätte die Situation mit einer Gelben Karte geahndet werden müssen.

Nach dem Vorfall wollten die Gäste die Partie fortsetzen. „Wir sind alle auf dem Platz geblieben und wollten ganz normal weiterspielen. Ich habe sogar angeboten, dass ich unseren Spieler auswechsle, um die Situation zu deeskalieren", sagt Ceylan. Der Gegner habe sich trotz dessen nach kurzer Beratung dazu entschieden, die Begegnung nicht mehr fortzuführen.

„Wir müssen uns nicht alles bieten lassen“

Diese Entscheidung traf der TSV Bockenau II nach Angaben von Tomschin innerhalb der Mannschaft. „Wir müssen uns nicht alles bieten lassen“, sei die Haltung des Teams gewesen. Zwar hätte Tomschin selbst die Partie gerne zu Ende gespielt, letztlich habe sein Team sich gemeinsam dazu entschieden, den Platz zu verlassen. „Es gab Bedenken, dass sich die Situation im weiteren Spielverlauf weiter aufschaukeln würde und eskalieren könnte. Deshalb haben wir uns im Team demokratisch dazu entschieden, das Spiel zu beenden“, erläutert Tomschin. Gleichzeitig betont er, dass die Situation nach dem Abbruch ruhig geblieben sei: „Es gab danach weder Rudelbildungen noch Streitigkeiten im Kabinentrakt. Das lief alles sehr gesittet ab.“

Auch mit Blick auf die weitere Aufarbeitung wünscht sich der TSV-Spielertrainer eine sachliche Lösung. „Wir sind alle Amateure und spielen Fußball als Hobby, weil es uns Spaß macht. Ich möchte keinen Unmut zwischen den Vereinen. Das Verhältnis zueinander war bisher immer gut und das soll auch so bleiben“, sagt Tomschin.

Gebietsspruchkammer entscheidet

Wie es jetzt weitergeht, entscheidet die zuständige Gebietsspruchkammer. Klassenleiter Volker Fritz erklärt: „Ich war selbst nicht vor Ort. Ich habe den Sonderbericht des Schiedsrichters, die jeweiligen Stellungnahmen beider Vereine sowie das Videomaterial bereits an die Gebietsspruchkammer Bad Kreuznach weitergegeben. Das ist der normale Ablauf. Der Ball liegt jetzt bei der Gebietsspruchkammer. Dort wird das Urteil ausgesprochen und ich werde das anschließend umsetzen.“

Noch sei also offen, ob das Spiel neu angesetzt oder für die SG Hochstetten/Nußbaum gewertet wird. Ebenso wird geprüft, ob es eine persönliche Strafe für den beteiligten Spieler der Gäste geben wird. Das Urteil wird in den kommenden Tagen erwartet. „Im besten Fall liegt die Entscheidung noch vor dem nächsten Spieltag vor, ansonsten Anfang der kommenden Woche“, prognostiziert Fritz.

Unabhängig davon kündigte die SG Hochstetten/Nußbaum bereits an, sich intern mit dem Vorfall zu befassen. Auch wenn Ceylan die Szene nicht als Tätlichkeit bewertet, wolle man für Ruhe sorgen. „Wir werden unserem Spieler vermutlich ein oder zwei Spiele eine Pause geben," kündigt der Übungsleiter der SG an.