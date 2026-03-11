Nach Vorfall fernab des Balles: TSV Bockenau II verlässt das Spielfeld

Bad Kreuznach. Der 20. Spieltag der B-Klasse Bad Kreuznach I wurde von einem Spielabbruch überschattet. In der Begegnung zwischen dem TSV Bockenau II und der SG Hochstetten/Nußbaum verließen die Hausherren beim Spielstand von 1:2 für die Gäste vorzeitig das Spielfeld, nachdem es in der zweiten Halbzeit zu einem Vorfall abseits des Balles kam.
Entsprechendes Videomaterial dazu gibt es auch, da der TSV Bockenau auf seiner Anlage ein Staige-TV-Kamerasystem hat.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung.
Die besagte Szene ereignete sich in der 59. Minute, rund zehn Meter vor der Mittellinie. Während einer Unterbrechung aufgrund eines Spielerwechsels und unmittelbar bevor die Gäste einen Einwurf ausführen sollten, soll nach Darstellung des TSV Bockenau II ein Gästeakteur einen Bockenauer Spieler mit dem Ellenbogen an den Hinterkopf geschlagen haben, woraufhin dieser zu Boden ging. Für TSV-Spielertrainer Mark Tomschin handelte es sich um eine „hinterhältige Aktion“, da der Schiedsrichter während des Wechsels in eine andere Richtung geschaut habe.
„Ich stand zehn Meter entfernt und habe frontal auf die Szene geschaut. Dabei habe ich gesehen, wie mein Mitspieler nach vorne umfällt und sein Kopf nach vorne sackt. Das ist fernab vom Ball, also ist das eine Tätlichkeit für mich“, schildert Tomschin seine Wahrnehmung der Situation. Der betroffene Bockenauer Spieler habe anschließend angegeben, den Ellenbogen am Hinterkopf abbekommen zu haben.
Die Gäste von der SG Hochstetten/Nußbaum bewerten die Szene anders. Spielertrainer Kutsal Ceylan bestätigt zwar einen Kontakt, widerspricht jedoch der Darstellung einer Tätlichkeit. „Es gab einen Rempler von hinten von unserem Spieler, aber nicht mit dem Ellenbogen gegen den Kopf. Das war sicherlich keine coole Aktion, aber auch keine Tätlichkeit“, erklärt Ceylan. Aus seiner Sicht hätte die Situation mit einer Gelben Karte geahndet werden müssen.
Nach dem Vorfall wollten die Gäste die Partie fortsetzen. „Wir sind alle auf dem Platz geblieben und wollten ganz normal weiterspielen. Ich habe sogar angeboten, dass ich unseren Spieler auswechsle, um die Situation zu deeskalieren", sagt Ceylan. Der Gegner habe sich trotz dessen nach kurzer Beratung dazu entschieden, die Begegnung nicht mehr fortzuführen.