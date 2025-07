Der SV 08/29 Friedrichsfeld ist bereits früh in die Sommer-Vorbereitung gestartet. – Foto: David Zimmer

Nach Vorbereitungs-Auftakt: SV 08/29-Coach Duric zuversichtlich Bezirksliga, Gruppe 4: Schon vergangenen Freitag ist der SV 08/29 Friedrichsfeld in die Sommer-Vorbereitung gestartet. Der Bezirksligist, der die abgelaufene Spielzeit auf Rang sieben beendete, hat sich unter Cheftrainer Almir Duric einiges vorgenommen.

Als eine der ersten Mannschaften der Bezirksliga, Gruppe 4 hat der SV 08/29 Friedrichsfeld den Trainingsbetrieb nach der Sommerpause wieder aufgenommen. Bereits am Freitagabend ging es für die Mannschaft um Trainer Amir Duric wieder auf den Rasen. Schließlich hat sich der Chefcoach einiges für die neue Spielzeit vorgenommen. Vor dem ersten Testspiel gegen A-Ligist TuS Haffen-Mehr am Freitag findet der Übungsleiter insbesondere positive Worte über die Mentalität seiner Spieler.

Bereits am Freitag wartet mit A-Ligist Haffen-Mehr der erste Test auf den SV Friedrichsfeld. Nachdem die 08/29er in den vergangenen vier Jahren jeweils zwischen Rang sieben und neun in der Bezirksliga landeten, will Coach Duric nun mit seiner Mannschaft oben angreifen. Auch deshalb erfolgte der Vorbereitungs-Start bereits am vor gut einer Woche. Mit dem Engagement und dem Fitnesslevel seiner zeigt sich der Übungsleiter derweil hochzufrieden. Duric: „Die Jungs haben die Pause echt gut genutzt“

Der 46-jährige Chefcoach, der bereits seit drei Jahren an der Seitenlinie der Grün-Gelben steht, weiß genau woran es zu arbeiten gilt: „Wir haben direkt an der Kondition arbeiten wollen und ich war überrascht. Oh, die Jungs können es. Wir haben jetzt drei Einheiten hinter uns, die Jungs haben die Pause echt gut genutzt, um auch an sich zu arbeiten“, resümiert Duric im Gespräch mit der NRZ. Neben der Kondition steht für den Chefcoach aber auch die Defensivarbeit im Vordergrund, schließlich kassierte der SV 08/29 alleine in der abgelaufenen Spielzeit mit 89 Gegentreffern so viele wie kein anderes Team aus der oberen Tabellenhälfte: „Wir waren in der letzten Saison oft zu naiv und haben uns zu viele Gegentore durch häufige individuelle Fehler gefangen, das muss aufhören“, stellt Duric klar und ergänzt: „Daran werden wir arbeiten, alle zusammen und mit den Neuzugängen, die wir geholt haben.“