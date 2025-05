Nach Volland, Hiller und Niederlechner: TSV 1860 kündigt nächste Entscheidungen an

Patrick Glöckner bleibt beim TSV 1860. In dieser Woche soll es offiziell verkündet werden. Doch es wird nicht die einzige Personal-Meldung sein.

München – Lachend blickte Patrick Glöckner am Dienstagmittag zum Schornstein der Löwen-Geschäftsstelle hinauf. Nein, weißer Rauch war noch keiner zu sehen. Und dennoch: Die Würfel sind gefallen, der 48-Jährige bleibt auch über den Sommer hinaus Trainer des TSV 1860 München . Bestätigen wollte Glöckner das zwar noch nicht, betonte aber mit zufriedenem Gesichtsausdruck: „Wir sind kurz davor, etwas zu verkünden.“ Kurz davor bedeutet vor dem Saisonfinale am Samstag gegen Erzgebirge Aue (13.30 Uhr).

Immer prominenter wird derweil das Personal in Glöckners Sturm kommende Saison: „Florian Niederlechner ist ein großer Name, hat enorme Qualitäten. Aber ein einzelner Spieler wird den Gegner nicht schlagen können. Ich hoffe, dass er und Kevin Volland die anderen mitziehen.“

„Beim ein oder anderen Spieler muss in dieser Woche die Entscheidung fallen.“

Patrick Glöckner, Trainer des TSV 1860 München.

Wer genau ‚die anderen‘ sein werden, steht noch nicht fest. Was passiert mit Abiama, Guttau & Co.? „Beim ein oder anderen Spieler muss in dieser Woche die Entscheidung fallen. Ich finde es gut, wenn Spieler wissen, wo sie stehen.“ Den Löwen steht eine spannende Restwoche bevor. (mbu)