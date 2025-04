Nach Volland-Coup: Stürmt auch Florian Niederlechner zu den Löwen?

München – Die Löwen im siebten Himmel. Seit der spektakulären Rückholaktion von Kevin Volland (32) befinden sich die Fans der Giesinger Seriensieger im emotionalen Ausnahmezustand – und schon ploppt das nächste heiße Wechselgerücht auf. Auch Florian Niederlechner (34), derzeit noch bei Zweitligist Hertha BSC unter Vertrag und ein enger Freund von Volland, wird mit seinem Ausbildungsverein in Verbindung gebracht.

Was ist dran an dieser Spekulation? Unsere Redaktion weiß, dass Niederlechner nicht nur mit am Tisch saß, als sich Volland am Tag vor Silvester bei einem Münchner Griechen mit einem Vertreter der Löwen traf. Der Stürmer, zeit seines Lebens glühender 1860-Fan , soll sogar die treibende Kraft hinter der Idee gewesen sein, im Paket mit Volland zurück an die Grünwalder Straße zu wechseln.

Sky Sport meldete am Dienstag: „Der Klub hat bereits Informationen über ihn eingeholt. Der 34-jährige Stürmer wird Hertha BSC voraussichtlich am Saisonende ablösefrei verlassen. Intern gibt es bei den Löwen aber auch Skepsis – vor allem wegen Niederlechners hohem Gehalt. Allerdings bewies auch Volland, dass er aus Verbundenheit zu seiner alten Liebe zu einem drastischen Gehaltsverzicht bereit ist.“

Niederlechner müsste Gehalts-Abstriche machen – Hobsch kommt zuletzt immer besser in Fahrt

Bedenken seitens der Löwen gibt es vor allem wegen des Alters des Stürmers (Niederlechner wird im Oktober 35 Jahre) – und wegen der begrenzten finanziellen Ressourcen. Niederlechner wäre zwar ohne Frage zu einem Gehalts-Downgrade wie Spezl Volland bereit, doch haben die Löwen in Patrick Hobsch bereits einen ähnlichen Mittelstürmertyp in ihren Reihen, der obendrein im Verlauf der Rückrunde immer besser in Fahrt kommt (sechs Tore seit Anfang Februar).

Die Frage aus 1860-Sicht ist, wie sinnvoll es ist, sich zwei sportlich ähnlich gestrickte Neuner zu leisten – wobei es zweifellos ein weiterer Stimmungs-Booster wäre, wenn der Tabellensiebte der 3. Liga binnen weniger Tage den nächsten Sturm-Hochkaräter an die Grünwalder Straße lotsen würde.

Geschäftsführer Christian Werner verschafft sich Live-Eindruck von Niederlechner in Ulm

Nach Informationen unserer Redaktion reiste Sportgeschäftsführer Christian Werner am Ostersonntag extra nach Ulm, um sich noch mal einen Live-Eindruck vom Leistungsvermögen des Hertha-Stürmers zu verschaffen. Niederlechner kam in der 76. Minute ins Spiel – und entschied es acht Minuten später mit einem Kopfball nach Flanke von Ex-Bayern-Profi Michael Cuisance. Ausgang dieser Personalie: aktuell noch völlig offen. Wobei Niederlechner in Giesing nicht nur von Spezl Volland mit offenen Armen empfangen werden würde.