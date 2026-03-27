Nach vier Unentschieden: TSV Buchbach will gegen Memmingen endlich wieder siegen

Der TSV Buchbach trifft auf den FC Memmingen. – Foto: Mike Megapix/FuPa

Mit elf Unentschieden sind die Aufsteiger aus Memmingen die Remis-Könige der Liga, die zudem die fünftbeste Defensive stellen und derzeit zwei Plätze vor den Gastgebern liegen, obwohl sie sieben Treffer weniger als die Gastgeber erzielt haben.

Vier Spiele, vier Unentschieden – der TSV Buchbach präsentiert sich in der Frühjahrssaison der Regionalliga mehr als ordentlich, tritt aber in Sachen Punktausbeute weiterhin auf der Stelle. Am heutigen Freitag soll deswegen im fünften Anlauf der erste Sieg unter der Regie des neuen Trainers Marc Unterberger her: Gegner um 19 Uhr in der SMR-Arena ist der FC Memmingen, der aktuell einen Punkt mehr auf dem Konto hat als die Gastgeber.

Drei Gegentreffer haben die Rot-Weißen in den vier Spielen der Frühjahrsrunde bislang kassiert, damit ist die Defensive im Vergleich zum Herbst deutlich stabiler geworden. „Jeder gewonnene Zweikampf ist ein möglicher Angriff für uns, und umgekehrt bedeuten verlorene Zweikämpfe Angriffe für den Gegner. Solche Spiele werden durch Kleinigkeiten entschieden. Da müssen wir in erster Linie wieder hinten gutstehen, dürfen uns keine individuellen Fehler erlauben, müssen noch besser in die Situationen kommen und unsere Möglichkeiten auch nutzen“, so Unterberger.

Nach vier Unentschieden und einem Sieg über Aubstadt dürfte auch Memmingen heute ohne größere Selbstzweifel nach Buchbach anreisen. Vor allem die Auftritte bei den Auswärtsspielen zeugen von der Stärke der Allgäuer, die sowohl beim FV Illertissen als auch beim FC Bayern München jeweils ein 2:2 holen konnten. Bester Torschütze der Memminger ist übrigens David Günes mit sieben Treffern. Bei den Hausherren liegt Tobias Stoßberger mit neun Toren in Front, bislang wartet er aber in diesem Jahr noch auf den ersten Torerfolg.

Personell wird es beim amtierenden Vizemeister gegenüber den letzten Begegnungen wohl keine Veränderungen geben: Bis auf Tobi Sztaf und Daniel Muteba, der eventuell sogar operiert werden muss, sollten alle Mann an Bord sein. Auch Ersatzkeeper Marcel Brinkmann könnte nach seinem Fingerbruch wieder auf die Bank zurückkehren. Tipp: 1:0 für Buchbach