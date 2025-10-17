Nach vier Siegen in Folge: Haching trennt sich Remis von Bayreuth

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching empfängt am Freitagabend die SpVgg Bayreuth. „Wir freuen uns auf Bayreuth, einen ambitionierten Verein mit klangvollem Namen, der normalerweise viel weiter oben in der Tabelle stehen könnte“, wird Cheftrainer Sven Bender auf der Website der SpVgg Unterhaching zitiert. Die Vorstädter sind seit fünf Spielen ungeschlagen, davon beendete die SpVgg vier mit drei Punkten. Kann Haching heute den fünften Sieg in Folge einfahren?

SpVgg Unterhaching tritt mit breiter Brust nach Kantersieg an

Am letzten Spieltag reisten die Vorstädter zum Tabellensiebzehnten nach Hankofen. Bereits vor der Pause stellte die SpVgg ihr Können unter Beweis und schickte die Gastgeber mit zwei Toren Rückstand in die Kabine zurück. Nach nicht mal einer Stunde führte die Bender-Elf mit 5:0 Toren, konnte aber das Gegentor der SpVgg Hankofen-Hailing in der 57. Minute nicht aufhalten. Kurz vor Schluss erhöhte Jeroen Krupa auf 6:1 und machte endgültig den Deckel drauf. „Wir haben heute von Anfang an mit der richtigen Schärfe gespielt und eine große Spielfreude an den Tag gelegt. Da gibt es diesmal wirklich nur sehr wenig zu kritisieren“, sagte Sven Bender nach der Partie.

Für die Vorstädter gab es diese Woche noch einen weiteren Grund zu feiern. Die SpVgg verlängerte vorzeitig den Vertrag von Haching-Urgestein Cornelius Pfeiffer bis 2027. Das 19-jährige Offensivtalent wechselte 2018 in das Nachwuchsleistungszentrum der Vorstädter und durchlief dort alle Stationen von der U13 bis zu den Profis. Diese Saison stand Pfeiffer bereits 13 Partien auf dem Platz, davon sogar einmal in der Startelf.

Regionalliga Bayern Live-Ticker: SpVgg Unterhaching gegen SpVgg Bayreuth

Die Bender-Elf muss weiterhin auf die zwei Verletzten, Timon Obermeier und Ben Erlmann, verzichten, der restliche Kader steht der SpVgg jedoch zur Verfügung. Mit einem Sieg gegen die Gäste aus Bayreuth können die Vorstädter den Abstand auf die ärgsten Verfolger noch weiter ausbauen. Aktuell trennen sie sieben Punkte von Platz zwei. Wir berichten live aus dem Uhlsport Park.