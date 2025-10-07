Nach vier Siegen: Forstern unterliegt deutlich im Bayernliga-Topspiel

Nach vier Siegen verliert Forstern erstmals in dieser Saison – am Mittwoch steht das Pokalfinale gegen Wacker München an.
Forstern – Nach vier Siegen zum Auftakt in die Bayernligasaison ist die Serie der Forsterner Fußballerinnen ausgerechnet im Topspiel vor heimischer Kulisse gerissen. So erzielten die Gäste aus Ruderting sowohl in der Anfangs- als auch in der Schlussphase jeweils zwei Treffer, die letztlich zum deutlichen 4:0-Erfolg führten. Aus Sicht von FCF-Trainer Jan Strehlow spiegle das Ergebnis allerdings nicht ganz den Spielverlauf wider.
In den ausgeglichenen ersten 25 Minuten konnte der FCR jedoch von der effizienten Chancenverwertung profitieren: Wiederholt setzte sich Emma Bauer mit ihrer Schnelligkeit über die linke Seite durch und leitete mittels scharfer Hereingaben die Doppelführung ein. Während beim 1:0 Tabea Fisch die Kugel über die Linie drückte (11.), lenkte Katia Ludwig Lasa das Leder unglücklich zum 2:0 ins eigene Tor (25.). „Wir haben die Situation aber gut angenommen“, lobt der Übungsleiter die Reaktion seiner Mannschaft – zumal Letztere fortan viel Ballbesitz vorweisen konnte. Aufgrund von häufigen Fehlern im letzten Drittel war es dem FCF trotzdem nicht gelungen, gefährliche Abschlüsse zu generieren.
Von einer „charakterstarken zweiten Halbzeit“ berichtete der FCF-Coach dann mit Blick auf den kämpferischen Einsatz der Heimelf, die durchwegs von der erfahrenen Julia Obermeier nach vorne gepeitscht wurde. „Da hat sich Ruderting schwergetan. Nur wir machen daraus zu wenig.“
Denn außer einer Direktabnahme von Franziska Stimmer in die Arme der FCR-Keeperin blieben Torchancen erneut aus. Zum Ende hin hätten dann allerdings die Kräfte nachgelassen – auch, weil die FCF-Auswahl zwischenzeitlich sogar in Unterzahl agieren mussten. Im Anschluss an ein vermeintliches Foulspiel schickte der Unparteiische, der laut Strehlow zuvor bereits jeweils einen klaren Strafstoß pro Team nicht gegeben hatte, Stimmer für zehn Minuten vom Rasen (67.). Dabei sei dem Ganzen wohl eigentlich ein Foul an Forsterns Veronika Auer vorausgegangen. „Im Stile eines Meisters“ legte der bis dato spielerisch eher zurückhaltende Ligaprimus daraufhin noch zwei weitere Tore nach, wobei Fisch erst in Folge eines Querpasses vor dem Sechzehner einschob (86.), ehe sie im Eins gegen Eins ebenfalls ihre Kaltschnäuzigkeit unter Beweis stellte (90+2.).
Unabhängig von dieser Niederlage sei die Vorfreude auf das Verbandspokal-Match am Mittwoch (19.30 Uhr) in Forstern aber weiterhin groß. „Ich habe keine Bedenken, dass meine Mädels gegen ein Regionalliga-Team bestehen können – ganz im Gegenteil: Die sind alle schon richtig heiß drauf“, versichert der 37-Jährige. Immerhin kickte Forstern die Gäste vom FFC Wacker München bereits im April 2024 im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb.