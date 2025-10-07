Nichts zu holen gab es für Forstern, hier mit Vanessa Meingaßner (l.) und Finja Sluka (r.) gegen Ruderting und Leni Sichhart (M.). – Foto: Christian Riedel / fotografie-

Nach vier Siegen: Forstern unterliegt deutlich im Bayernliga-Topspiel Frauenfußball Verlinkte Inhalte Frauen: Bayernliga Ruderting FC Forstern

Nach vier Siegen verliert Forstern erstmals in dieser Saison – am Mittwoch steht das Pokalfinale gegen Wacker München an.

Forstern – Nach vier Siegen zum Auftakt in die Bayernligasaison ist die Serie der Forsterner Fußballerinnen ausgerechnet im Topspiel vor heimischer Kulisse gerissen. So erzielten die Gäste aus Ruderting sowohl in der Anfangs- als auch in der Schlussphase jeweils zwei Treffer, die letztlich zum deutlichen 4:0-Erfolg führten. Aus Sicht von FCF-Trainer Jan Strehlow spiegle das Ergebnis allerdings nicht ganz den Spielverlauf wider. So., 05.10.2025, 13:00 Uhr FC Forstern FC Forstern FC Ruderting Ruderting 0 4

In den ausgeglichenen ersten 25 Minuten konnte der FCR jedoch von der effizienten Chancenverwertung profitieren: Wiederholt setzte sich Emma Bauer mit ihrer Schnelligkeit über die linke Seite durch und leitete mittels scharfer Hereingaben die Doppelführung ein. Während beim 1:0 Tabea Fisch die Kugel über die Linie drückte (11.), lenkte Katia Ludwig Lasa das Leder unglücklich zum 2:0 ins eigene Tor (25.). „Wir haben die Situation aber gut angenommen“, lobt der Übungsleiter die Reaktion seiner Mannschaft – zumal Letztere fortan viel Ballbesitz vorweisen konnte. Aufgrund von häufigen Fehlern im letzten Drittel war es dem FCF trotzdem nicht gelungen, gefährliche Abschlüsse zu generieren. Von einer „charakterstarken zweiten Halbzeit“ berichtete der FCF-Coach dann mit Blick auf den kämpferischen Einsatz der Heimelf, die durchwegs von der erfahrenen Julia Obermeier nach vorne gepeitscht wurde. „Da hat sich Ruderting schwergetan. Nur wir machen daraus zu wenig.“