Nach vier Niederlagen in Serie – Gräfelfing gewinnt erstmals

Die Wölfe bringen die Führung gegen Großhadern über die Zeit. Mit dem Sieg holen die Spieler von Coach Andreas Gries wichtige drei Punkte.

Gräfelfing – Der TSV Gräfelfing hat Worten Taten folgen lassen. Wie von Trainer Andreas Gries im Vorfeld angekündigt, hat der Kreisliga-Aufsteiger am Samstag gegen den TSV Großhadern den ersten Saisonsieg eingefahren. „Das hatte sich die Woche über schon angedeutet. Wir waren davor schon mehrfach nah dran, und diesmal hat es endlich geklappt“, sagte Gries nach dem 3:2-Erfolg zufrieden.

In der Anfangsviertelstunde überließen die Gastgeber ihrem Kontrahenten auf dem heimischen Rasen zunächst wie geplant den Ball, agierten dabei allerdings für den Geschmack ihres Trainers noch etwas zu passiv. Dann aber wurden die Wölfe immer „griffiger“, wie Gries fand, kamen besser in die Zweikämpfe und erzeugten immer wieder Gefahr über Umschaltaktionen und Standardsituationen.

Nach einer halben Stunde landete eine Eckenvariante über Kapitän Alexander Greisel und Marvin Brehm bei Johannes Münch, der am zweiten Pfosten das 1:0 erzielte. Nur drei Minuten später erhöhte der formstarke David Pleyer mit einem sehenswerten Linksschuss in den Winkel auf 2:0.

Als Münch dann auch noch eine Freistoßflanke von Greisel zum 3:0 verwertete, schien die Partie entschieden. In der Schlussphase wurde es aber doch noch einmal hektisch: Kurz nach dem vermeintlich beruhigenden Treffer zum 3:0 verlängerte Carlo Schick eine scharfe Hereingabe ins eigene Tor, und wenige Minuten später brachte Miad Barati die Gäste nach „wildem Gestocher“ (Gries) wieder bis auf ein Tor heran.

Zweimal Rot in der Nachspielzeit

Diese knappe Führung aber ließen sich die Hausherren nicht mehr nehmen. „Es wurde sehr hitzig, aber wir haben uns nicht den Schneid abkaufen lassen“, lobte der Trainer der Gräfelfinger und zog mal wieder den sprichwörtlichen Hut vor seiner Mannschaft. In dieser Phase habe sich besonders der Wert der erfahrenen Spieler gezeigt.

In der Nachspielzeit sah noch der Großhaderner David Mensah wegen Schiedsrichterbeleidigung Rot, und auch der Gräfelfinger Routinier Max Hesse musste nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot runter. Auswirkungen auf den Ausgang der Partie hatten die beiden späten Platzverweise aber nicht mehr.