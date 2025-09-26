Nach vier Niederlagen hintereinander: Gilching II feiert Derbysieg

Nach vier Niederlagen in Serie konnte der TSV Gilchign-Argelsried II endlich wieder punkten. Gegen deb Rivalen aus Oberalting setzte es ein 1:0.

Oberalting – Das Kreisliga-Derby zwischen Oberalting und Gilchings Zweiter am Mittwochabend hat das Ende von drei Serien mit sich gebracht. Dreimal in Folge hatten die Gastgeber zuvor gewonnen, die Gäste viermal in Serie verloren. Zudem bedeutete der Auswärtserfolg für das Team von Spielertrainer Tobias Hänschke auch den ersten Derbysieg seit mehr als einem Jahr.

Entsprechend gut war Hänschkes Laune nach dem wichtigen Dreier. „Da fühlt man sich am nächsten Tag gleich um einiges wohler. Man geht mit besserer Laune ins Training“, sagte der Trainer der Gäste, der diesmal nicht als Spieler zum Einsatz gekommen war.

Oberalting-Coach Manuel Feicht, der nur in der Schlussphase auf dem Platz mitwirkte, blieb trotz der Niederlage recht gelassen. „Eigentlich war es ein klassisches 0:0-Spiel, aber Unentschieden können wir dieses Jahr offenbar nicht“, sagte Feicht. Nach zehn Punkteteilungen in der Vorsaison haben die einstigen Remis-Könige in der laufenden Spielzeit noch kein einziges Unentschieden vorzuweisen.

Die entscheidende Szene auf dem Kunstrasen in Oberalting spielte sich am Mittwoch in der 89. Minute ab: Da kombinierte sich Gilching über die Außenbahn nach vorne, Jomarcio Augusto flankte, und Joker Luka Artmann grätschte den Ball am zweiten Pfosten über die Linie. „Man hat gemerkt, dass er das Tor unbedingt wollte“, lobte Hänschke.

Am Ende ist der Sieg erzwungen

Bis dahin hatten sich beide Teams weitgehend neutralisiert, klare Möglichkeiten konnte niemand vorweisen, auch wenn Feicht ein leichtes Chancenplus für seine Elf erkannt hatte. Ein klassisches 0:0-Spiel eben – bis zum goldenen Tor von Artmann. Der Sieg war für Hänschke aber kein Zufall. Sein Fazit: „Es hat die Mannschaft gewonnen, die es einen Tick mehr wollte.“