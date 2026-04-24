Nach vier Niederlagen: Der Vorsprung ist auf sechs Punkte geschmolzen

U23-Coach Andreas Budell sagt: „Zwei Spiele, zwei Siege: Wir sind zufrieden.“ – Foto: FC Deisenhofen

Die U23 des FC Deisenhofen hat eine Krise. Vier Spiele sind noch zu absolvieren. Jetzt wird es richtig eng.

Nach dem starken Frühjahrsstart mit drei Siegen schien die U23 des FC Deisenhofen einem entspannten Saisonfinale entgegenzublicken. Doch seither tritt die Reserve der Blauhemden auf der Stelle. Es folgten noch ein Remis und danach vier Niederlagen, der Abstand zur Relegationszone ist auf sechs Punkte zusammengeschmolzen. Vier Runden vor Schluss ist das alles andere als komfortabel, zumal die Blauhemden-Reserve nur noch auf einen Gegner trifft, der hinter ihr rangiert: An diesem Sonntag (14 Uhr) gastiert sie beim Tabellen-13. SV Polling.

Trotzdem in der „Pole Position“

Der Druck ist also da, auch wenn Andreas Budell das Wort eher vermeidet. „Jetzt haben wir die Situation, die haben wir uns selbst eingebrockt“, sagt der FCD-Coach, der versucht, den positiven Aspekt hervorzuheben: „Wir haben die Pole Position, wir haben alles selbst in der Hand.“

Budell erwartet aber auch heftigen Widerstand: „Für die Pollinger ist es ein entscheidendes Spiel. Wenn sie verlieren, können sie eigentlich schon mit der Relegation planen. Entsprechend werden sie alles reinhauen. Sie haben unter der Woche zwar 0:4 gegen Penzberg verloren. Dieses Spiel wird am Sonntag aber zumindest nicht mehr in den Knochen stecken.“

Anschauungsunterricht, wie man es nicht machen sollte, liefert das mit 1:3 verlorene Hinspiel. „Da hatten wir 80 Prozent Ballbesitz, hatten auch viele gefährliche Torchancen, die wir nicht genutzt haben“, erinnert sich Budell, dessen Team damals nach starkem Beginn kurz vor der Pause durch einen Konter nach eigenen Fehlern den 1:1-Ausgleich kassierte und dann kopflos reagierte. Daraus gelte es zu lernen: „Es ist nicht so, dass sie uns im Hinspiel ausgespielt haben. Wir werden auch diesmal wieder viel Ballbesitz haben, und nicht jeder Angriff wird zu einem Tor führen. Aber wir müssen bei den Umschaltmomenten des Gegners wach und konzentriert sein.“ Wenn das gelingt, winkt vielleicht doch noch ein relativ entspanntes Saisonfinale.

FC Deisenhofen U23: Dresen - Lindenauer, Freitag, Cosic, Martin, Vollmer, Bisignano, Geigenberger, Sagner, Rehm, Weber