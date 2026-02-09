Nach vier Monaten Schluss: Deuker-Aus beim FC Wegberg-Beeck

Nach zehn Ligaspielen ist Schluss: Albert Deuker und der FC Wegberg-Beeck gehen getrennte Wege. – Foto: Michael Schnieders

Die Zusammenarbeit zwischen Albert Deuker und dem FC Wegberg-Beeck ist nach nur gut vier Monaten bereits wieder beendet. Der Tabellenzehnte der Mittelrheinliga und der 34-jährige Trainer haben sich nach dem Testspiel bei Germania Teveren (1:1) einvernehmlich getrennt. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren laut Verein Unstimmigkeiten über die sportliche Ausrichtung.

Deuker war Ende September als Nachfolger von Mike Schmalenberg vorgestellt worden und sollte in Wegberg neue Impulse setzen. Noch vor rund zwei Wochen hatte er sich im FuPa-Interview sehr positiv über seine Arbeit beim FCW geäußert. „In Wegberg habe ich wieder ganz neue Lust und Energie am Trainersein gefunden. Es macht hier sehr viel Spaß und ich kann mir vorstellen, hierzubleiben – allerdings nur, wenn die Vision Regionalliga im neuen Vorstand erhalten bleibt“, sagte Deuker damals. Nun ist das Kapitel im Waldstadion dennoch frühzeitig beendet.

Mit Deuker verlassen auch die beiden Co-Trainer André Lehnen und Thomas Thönnessen den Verein. Damit steht der FC Wegberg-Beeck wenige Wochen vor dem Start in die Rückrunde erneut vor einem personellen Umbruch auf der Trainerbank.