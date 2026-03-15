Nach vier Jahren: Özcan und Süle verlassen Dortmund im Sommer

Salih Özcan sowie Nicklas Süle werden den BVB nach vier Jahren ablösefrei verlassen. – Foto: Pressefotos Eibner

Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Niklas Süle und Salih Özcan verlassen Borussia Dortmund im kommenden Sommer ablösefrei. Wie der Bundesligist bestätigte, werden die auslaufenden Verträge der beiden Profis nicht verlängert.

Die vergleichsweise komfortable Ausgangslage nutzen die Verantwortlichen derzeit, um wichtige Personalentscheidungen für die kommende Saison zu treffen. Bereits zuvor hatte Geschäftsführer Lars Ricken die Trennung von Julian Brandtbekanntgegeben, während Felix Nmecha seinen Vertrag verlängerte.

Sportlich richtet sich der Fokus der Dortmunder nach dem Aus in der UEFA Champions League gegen Atalanta Bergamo (1:4 in Bergamo) und der Niederlage im Topspiel gegen den FC Bayern München (2:3) vor allem auf die Liga. Der Sieg gegen Augsburg war der erste Schritt. In den verbleibenden acht Spielen geht es für den BVB in erster Linie darum, den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Der Vorsprung auf TSG 1899 Hoffenheim beträgt derzeit acht Punkte.

Die Spielzeit des Duos nahm stetig ab

Besonders bei Süle war der Wechsel nach Dortmund im Sommer 2022 zunächst als großer Coup bewertet worden. Der Innenverteidiger war damals ablösefrei vom FC Bayern München gekommen und sollte der Defensive Stabilität und Erfahrung verleihen.

Die Erwartungen erfüllte der 30-Jährige jedoch nur phasenweise. Während er in seiner ersten Saison noch auf 29 Bundesligaspiele kam, absolvierte er in den beiden darauffolgenden Spielzeiten lediglich 23 beziehungsweise 15 Partien. In der aktuellen Saison könnte dieser Wert sogar noch unterboten werden – bislang steht der Verteidiger erst bei neun Einsätzen.

„Bei Niki war es so, dass beide Seiten nach vier gemeinsamen Jahren das Gefühl hatten, sich im Sommer anders auszurichten“, erklärte Ricken gegenüber „Kicker.“

Auch Özcan ohne Perspektive

Noch weniger setzt Trainer Niko Kovač auf Özcan. Der zentrale Mittelfeldspieler war einst per Ausstiegsklausel für rund fünf Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet worden, spielt sportlich jedoch kaum noch eine Rolle.

In der laufenden Saison kommt der 28-Jährige lediglich auf sieben Kurzeinsätze und insgesamt gerade einmal 31 Minuten Spielzeit. Ähnlich wie bei Süle wurde auch seine Rolle beim BVB im Laufe der Jahre immer kleiner.

Bereits 2024 ließ sich Özcan daher zeitweise zum VfL Wolfsburg verleihen, wo er allerdings ebenfalls kaum Einsatzzeit erhielt. Seit seiner Rückkehr im Winter 2025 änderte sich seine Situation in Dortmund nicht mehr entscheidend – der Abschied im Sommer kommt daher wenig überraschend.

Wohin es Süle und Özcan nach Ablauf ihrer Verträge ziehen wird, ist derzeit noch offen. Klar ist lediglich: Beim BVB endet für beide nach vier Jahren das Kapitel in Schwarz-Gelb.