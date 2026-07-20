Nach vier großen Namen: Regionalligist gastiert beim Bezirksligisten

Der SGV hat einen fordernden Abschnitt hinter sich. Zum Auftakt gab es ein 2:2 gegen den Drittliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach, danach ein wildes 4:4 gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. Es folgten die deutliche 1:6-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim II und zuletzt das 0:3 gegen die Bundesliga-Mannschaft der TSG Hoffenheim vor 1200 Zuschauern. Diese Gegner haben Tempo, Präzision und Widerstandsfähigkeit abgefragt. Sie haben aber auch gezeigt, an welchen Stellen der noch nicht vollständig geschlossene Kader von Trainer Kushtrim Lushtaku weiter wachsen muss.

Gegen Pleidelsheim verschiebt sich nun der Maßstab. Nach Tests gegen höherklassige oder sehr ambitionierte Gegner wird der SGV mehr Spielkontrolle erwarten dürfen. Gerade darin liegt die Herausforderung. Ein Regionalligist muss in solchen Partien Struktur, Seriosität und Konsequenz zeigen, ohne sich vom Klassenunterschied zu Nachlässigkeiten verleiten zu lassen. Für Lushtaku dürfte entscheidend sein, wie sauber seine Mannschaft den Ball laufen lässt, wie konzentriert sie gegen Umschaltmomente absichert und wie zielstrebig sie im letzten Drittel auftritt.

Pleidelsheim kommt aus einer schwierigen Saison mit dem Abstieg aus der Landesliga. Für den GSV ist der Vergleich mit dem Regionalliga-Vizemeister dennoch eine reizvolle Gelegenheit, sich gegen einen klar höherklassigen Gegner zu zeigen. Freiberg wiederum kann nach den schweren Aufgaben der vergangenen Tage wieder stärker an Abläufen, Automatismen und offensiver Klarheit arbeiten.