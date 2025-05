Nach VfB-Frust – „Wir haben es nicht in der Relegation verloren, sondern schon im Laufe der Saison.“

Ob diese ehrlich gemeinte Aufmunterung allerdings bis in die Köpfe der Forstinninger Fußballer gelangte, bleibt fraglich. Zu groß saß erst einmal der Frust über den Abstieg, über die verpassten Chancen und auch über die vermeidbare, wenn auch deutliche 0:3-Pleite im Rückspiel am Sonntagabend nach dem 2:2 im Hinspiel.

Im dritten Landesligajahr hat es den VfB also erwischt. Nach drei Jahren mit meist aufreibendem Abstiegskampf musste Forstinnings Elf vielen eigenen Fehlern auf dem Spielfeld und natürlich auch dem Ausfall von Ankerspielern in der Rückrunde Tribut zollen. In der Abschlusstabelle fehlten der bisherigen Nummer eins im Landkreis am Ende zwei magere Pünktchen für den direkten Klassenerhalt, auch die verlorene Relegationsrunde gegen den FC Wacker spiegelte die Saison der verpassten Chancen wider.

Trotz Abstieg sollte man stolz auf drei Jahre Landesliga zurückblicken

Aber am Ende lügt die Tabelle nicht, das entscheidende Quäntchen an Qualität, Konstanz und Geschlossenheit fehlte. Und trotzdem darf und sollte der VfB Forstinning in der Gesamtbetrachtung als mittelgroßer Dorfverein durchaus stolz auf immerhin drei Jahre Landesliga zurück blicken.

Mit dem Abstieg wartet jede Menge Arbeit auf die Abteilungsleitung um Thomas Herndl bei der Zusammenstellung eines bezirksligatauglichen Kaders für die kommende Saison. Viele Spieler werden dem Vernehmen nach gehen, einige kommen. Und ob Chefcoach Ivica Coric bleibt, ist auch noch nicht geklärt.

In der neuen Saison kommt es zu Derbys im Landkreis Erding

Die neue Liga verspricht mit den Derbys gegen den TSV Zorneding, dem Aufsteiger TSV Ebersberg und den räumlich nicht weit entfernten Vereinen aus dem Landkreis Erding mit dem FC Moosinning, dem SV Walpertskirchen und vielleicht der SpVgg Altenerding (spielt noch Bezirksliga-Relegation) auch jede Menge an interessanten Duellen.