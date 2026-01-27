Nach Vertragsauflösung: Oberliga-Spieler kickt nun in der Kreisliga Der TSV Grünbühl freut sich in der Winterpause über einen erfahrenen Zugang. von red · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Vor knapp drei Wochen gab der FSV 08 Bietigheim-Bissingen bekannt, dass Urgestein Duc Thanh Ngo nach der aktuellen Winterpause nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Wie nun sein neuer Verein mitteilt, spielt der 32-jährige Verteidiger ab sofort für den TSV Grünbühl in der Kreisliga A1 Enz/Murr. Doch nach einer erfolgreichen Hinserie steht sein neuer Verein auf dem ersten Platz, der ehemalige Oberliga-Kicker soll daher beim Bezirksliga-Aufstieg unterstützen.

Diese Informationen teilte der FSV 08 Bietigheim-Bissingen zum Abgang mit: "Ein Kapitel geht zu Ende. Nach vielen Jahren im Trikot des FSV 08 beginnt für Thanh ein neues – außerhalb des Platzes, mit neuen Prioritäten. Danke für deinen Einsatz, deine Loyalität und deine Identifikation mit unserem Verein. Du wirst hier fehlen. Alles Gute für das, was kommt. Ein Abschied. Viel Dankbarkeit. Alles Gute, Thanh."

Das veröffentlicht aktuell der TSV Grünbühl dazu: "Wir verstärken uns im Winter mit einem echten Kracher! Duc Thanh Ngo, Co-Kapitän und Stammspieler beim Oberligisten FSV 08 Bissingen, wechselt zu uns. Die Entscheidung, die Oberliga schweren Herzens aufzugeben, fiel Thanh nicht leicht. Ausschlaggebend waren familiäre Gründe, da er kürzlich Vater geworden ist. Dank der engen Freundschaft zu Pascal und Pierre mussten wir Thanh nicht lange überzeugen. Mit seiner Qualität wird er uns auf und neben dem Platz entscheidend verstärken. Dass sich ein Spieler dieses Formats für unseren Verein entscheidet, ist ein echter Glücksfall. Herzlich Willkommen in Grünbühl, Thanh!"