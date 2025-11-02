 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
Nach verschossenem Elfmeter: Lindwedel gibt Führung aus der Hand

Landesliga Lüneburg: Beller-Doppelpack stürzt SVLH in die Mittelfeldtristesse

Auf dem eigenen Geläuf läuft es für den SV Lindwedel-Hope in der laufenden Spielzeit noch nicht rund. Trotz einer Führung unterlag der SVLH dem Aufsteiger Osterholz-Scharmbeck und rutscht ins Landesliga-Tabellenmittelfeld ab.

Heute, 14:00 Uhr
1
2
Abpfiff

Für Lindwedel lief vieles nach Plan, als Laurin Bonk die Hausherren in Führung beförderte (16.). Schließlich bot sich den Gastgebern sogar die Möglichkeit, aus elf Metern nachzulegen - stattdessen parierte VSK-Keeper Malte Vollstedt den Strafstoß und hielt die Gäste im Spiel. Das Momentum kippte nun zu Gunsten der Gäste, die mit einem Doppelpack von Dustin Beller die Partie drehten (62., 67.). Lindwedel holte damit nur sieben seiner 19 Punkte an der Hoper Straße und bleibt auf dem achten Tabellenplatz hängen.

Moritz StuderAutor