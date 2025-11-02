Nach verschossenem Elfmeter: Lindwedel gibt Führung aus der Hand

Für Lindwedel lief vieles nach Plan, als Laurin Bonk die Hausherren in Führung beförderte (16.). Schließlich bot sich den Gastgebern sogar die Möglichkeit, aus elf Metern nachzulegen - stattdessen parierte VSK-Keeper Malte Vollstedt den Strafstoß und hielt die Gäste im Spiel. Das Momentum kippte nun zu Gunsten der Gäste, die mit einem Doppelpack von Dustin Beller die Partie drehten (62., 67.). Lindwedel holte damit nur sieben seiner 19 Punkte an der Hoper Straße und bleibt auf dem achten Tabellenplatz hängen.