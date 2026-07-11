Nach verpasster Relegation zählt nur der Aufstieg Teamcheck Nordhessen: TSG Sandershausen von red · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

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Die TSG Sandershausen startet mit einer klaren Botschaft in die Saison 2026/27: Nach Platz drei und 73 Punkten soll diesmal der Aufstieg gelingen. Die vergangene Spielzeit war zwar statistisch ordentlich, genügte den eigenen Ansprüchen jedoch nicht.

Weil die Mannschaft den angestrebten Relegationsplatz in der Rückserie noch aus der Hand gab, fällt das Fazit von Sportlichem Leiter Marc Zuschlag kritisch aus. Sandershausen müsse sich in mehreren Bereichen weiterentwickeln, um die selbst gesteckten Ziele künftig konsequenter zu erreichen. Anspruchsvolle Vorbereitung auf das große Ziel Am 29. Juni ist die Mannschaft in die Vorbereitung gestartet und hat bereits ein erstes sportliches Ausrufezeichen gesetzt. Beim Turnier in Kaufungen gewann die TSG zunächst mit 1:0 gegen den TuSpo Nieste und setzte sich anschließend deutlich mit 5:0 gegen den TSV Heiligenrode durch. Im Finale bezwang Sandershausen Gastgeber SV Kaufungen 07 mit 2:0 und sicherte sich damit ohne Gegentor den Turniersieg. Ein weiterer Gradmesser ist das Testspiel gegen den Verbandsligisten SG Calden/Meimbressen.

Die Zielsetzung lässt keinen Interpretationsspielraum zu: Sandershausen will aufsteigen. Nach dem enttäuschenden Verlauf der vergangenen Rückrunde soll die Mannschaft diesmal über die gesamte Saison konstant bleiben und in den entscheidenden Phasen ihre Qualität auf den Platz bringen. Fünf Zugänge verstärken den Kader Personell gibt es mehrere Veränderungen. Mit Maximilian Blahout, Tom-Luis Morato Bruch und Frederik Winter wechseln gleich drei Spieler vom KSV Baunatal nach Sandershausen. Fynn Diederich kommt vom TSV Holzhausen, Erwin Lehn war zuletzt vereinslos. Die Neuzugänge sollen die Qualität und Breite des Kaders erhöhen und den Konkurrenzkampf beleben.