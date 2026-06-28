Nach verpasstem Verbandsliga-Aufstieg: Landesligist legt nach

– Foto: Jacqueline Maier

Der FV Löchgau hat den Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg trotz einer starken Saison verpasst. Nach Platz zwei in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, scheiterte der Vizemeister in der Relegation. Nun soll ein personell veränderter Kader unter Trainer Markus Lang den nächsten Anlauf auf den Sprung nach oben nehmen.

Die vergangenen Jahre zeigen, dass sich der FV Löchgau dauerhaft in der Spitzengruppe der Landesliga etabliert hat. Bereits 2021/22 und 2024/25 belegte die Mannschaft jeweils Rang zwei, nun folgte erneut die Vizemeisterschaft. Der erhoffte Lohn blieb jedoch aus, denn der Aufstieg in die Verbandsliga wurde in der Relegation verpasst. Zuvor war der Verein nach dem Verbandsliga-Abstieg 2019 kontinuierlich zu einer der konstantesten Mannschaften der Landesliga gereift.

Trainer Markus Lang setzt dabei auf eine deutlich veränderte personelle Ausrichtung. Mit Alexander Götz vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Nektarios Tsouloulis, Kevin Kloos und Mardoche Benjamin Calemba vom TV Oeffingen, Jan Sonntag von Germania Bietigheim sowie Marco Manduzio vom FC Nöttingen erhält der Kader mehrere externe Verstärkungen. Hinzu kommen mit Fabio Jacobs, Samuele Caldieri, Noel Gasparec, Davide Russo, Mouhamad Gueye und Philipp Hössle zahlreiche Spieler aus den eigenen Reihen, die künftig zum Verbandskader gehören.