Nach verpasstem Aufstieg: Zehn Abgänge beim 1. FC Lok Leipzig

– Foto: Frank Scheuring

Der 1. FC Lok Leipzig steht in der kommenden Saison 2026/2027 in der Regionalliga Nordost vor einem personellen Umbruch. Nach dem Gewinn der Meisterschaft und dem darauffolgenden, schmerzhaft verpassten Aufstieg in die 3. Liga gegen die Würzburger Kickers verabschiedet der Verein nun zehn Spieler.

Die sportliche Enttäuschung sitzt tief beim 1. FC Lok Leipzig. Als Meister der zu Ende gehenden Saison 2025/2026 in der Regionalliga Nordost war der ersehnte Sprung in die 3. Liga greifbar nah, doch in den Aufstiegsspielen mussten sich die Leipziger den Würzburger Kickers geschlagen geben.

Zehn Spieler verabschieden sich

Wie der Verein in einer Pressemitteilung bekanntgibt, werden insgesamt zehn Fußballer die Leipziger verlassen. Unter dem emotionalen Vereinstext „Danke für alles und macht's gut“ verabschiedet sich der Klub von Akteuren, die teils über einen längeren Zeitraum, teils nur für eine einzige Saison das blau-gelbe Trikot getragen haben.Dies betrifft der Abschied Rilind Kabashi (Rückennummer 6), Pasqual Verkamp (7), Stefan Maderer (9), Linus Zimmer (15), Luc Elsner (18), Hugo Eichler (20), Christoph Maier (21), Laurin von Piechowski (28), Mingi Kang (29) und Niclas Müller (44).

Spuren in der blau-gelben Familie

Jeder dieser Spieler hat auf seine eigene Art und Weise Spuren auf dem Spielfeld, in der Kabine und innerhalb der Lok-Familie hinterlassen. Man habe gemeinsam viele Siege erreicht, Rückschläge gemeistert, unvergessliche Momente erlebt und Titel gefeiert. Der Klub bedankt sich für den Einsatz, die Leidenschaft sowie die gemeinsame Zeit und wünscht den Abgängen sportlich wie privat nur das Beste. Zudem verbindet der Verein damit die Hoffnung, dass die Spieler einen kleinen Platz in ihren Herzen für die Zeit im Lok-Trikot und die Vereinsfarben Blau und Gelb bewahren.

Ein persönlicher Abschied im Bruno-Plache-Stadion

Ein Wiedersehen und ein offizieller Abschied im würdigen Rahmen stehen bereits fest. Der Verein möchte sich im Zuge des Testspiels gegen Hertha BSC am 11. Juli 2026 um 15 Uhr im Bruno-Plache-Stadion persönlich von den zehn Spieler verabschieden. Der Klub betont in seiner Mitteilung, dass er die Spieler stets mit großer Wertschätzung in Erinnerung behalten wird.