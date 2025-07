Nach verpasstem Aufstieg: Top-Transferoffensive bei Dortmunder Verein

Als am letzten Spieltag der Spielzeit 2024/25 Torjäger Santiliano Braja im Topspiel bei der DJK TuS Hordel in der 56. Spielminute den 1:1-Ausgleich schoss, wähnten sich die Dortmunder in der Westfalenliga. Doch die Bochumer schlugen 15 Minuten später zurück und gewannen mit 2:1. Anstatt des FC Roj stieg die DJK TuS Hordel in die sechsthöchste Spielklasse auf. Dass der Aufstieg nur um ein Jahr verschoben sein soll, macht Dortmunds Nr. 6 mit den neuesten Top-Transfers deutlich. Mehrere höherklassig erfahrene Neuzugänge unterstreichen die Ambitionen.

Der 31-jährige Offensivmann erhielt beim Oberligisten SG Wattenscheid 09 keinen neuen Vertrag. Roj-Coach Marcel Radke erklärt in der Lokalpresse "WAZ": "Ich haben Emre direkt kontaktiert. Wir kennen uns schon lange, da er mit meinem Bruder Danny in der Jugend zusammengespielt hat. Emre hat dieselben Ambitionen wie wir, ich freue mich riesig, dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote für uns entscheiden hat. Er hätte auch weiter in der Oberliga spielen können. Für unsere Liga ist das ein Klasse-Transfer.“

Yesilova bringt die Erfahrung aus 150 Regionalliga- und 137 Oberliga-Partien mit. Viele Jahre lief er im Trikot der SG Wattenscheid 09 auf (2018-20, 2021-23 und 2024/25). Alemannia Aachen, RW Ahlen und die TSG Sprockhövel stehen u. a. in seiner Vita. Zudem nahm er bislang an allen drei Baller League-Seasons teil und machte im April mit einem Sechser-Pack auf sich aufmerksam .

Auch der 28-jährige Verteidiger stand bis vergangenen Sommer zweieinhalb Jahre bei der SG Wattenscheid 09 unter Vertrag, bevor er über den inzwischen aufgelösten TuS Bövinghausen in der Rückrunde 2024/25 beim Westfalenligisten Lüner SV landete. Der Klassenerhalt gelang bekanntlich nicht. Vor einem Monat trennten sich die Wege. Die Ober- oder Westfalenliga waren sein Ziel, nun hat auch er sich dem ambitionierten Projekt des FC Roj angeschlossen.„Er wird uns in der Defensive sehr helfen. Wir sind froh, dass wir uns mit ihm verstärken können. Er ist ein überragender Spieler und ein überragender Charakter. Jeffrey passt sehr gut in die Mannschaft", heißt es von Vereinsseite.

Mateusz Ayala Cardoniz (zuletzt Lüner SV)

Der 30-jährige Stürmer hatte stets Profiambitonen in seiner Laufbahn, die sich nun aber wohl endgültig in Luft auflösen. In Österreichs 2. Liga sollte er eine Chance erhalten, wie in der jüngsten Vergangenheit von seinem Spielberater Hayko Ertür berichtet wurde. Doch daraus wird auch jetzt im Sommer nichts. Nach seinem halbjährigen Engagement beim Lüner SV (8 Tore in 13 Einsätze), wechselt er erneut nach Dortmund, wo er schon mit Türkspor Dortmund und dem TuS Bövinghausen viele Aufstiege in unterklassigen Ligen gefeiert hat. Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga, Westfalenliga, aber auch Oberliga in Niedersachsen beim BSV Rehden, waren seine Stationen in Deutschland. Der Torjäger war zumindest bis zur Westfalenliga immer für eine überragende Torquote bekannt, worauf nun der FC Roj hoffen wird, der verlauten lässt: "Wir freuen uns sehr, so einen Stürmer mit so einer Qualität zu haben. Er ist es gewohnt, seine 20 bis 30 Tore pro Saison zu machen."

Serhat Uzun (zuletzt BSV Schüren)

In der Offensive wird auch der 24-Jährige auf seine Einsatzzeit hoffen. Seine bisherige Laufbahn hat er in der Westfalenliga verbracht. SC Neheim und Holzwickeder SC waren seine ersten Stationen, bevor er das letzte halbe Jahre beim BSV Schüren unter Vertrag stand. 97 Einsätze in der sechsthöchsten Spielklasse stehen zu Buche. Im besten Fall kommen ab der Saison 2025/26 mit dem FC Roj weitere Einsätze dazu. "Wir haben immer Kontakt gehabt und Gespräche geführt. Wir sind froh, dass es endlich geklappt hat. Serhat wird uns in der Offensive verstärken", so der Verein.

Salih Arabaci (zuletzt DSC Wanne-Eickel)

Auch der 23-jährige Mittelfeldmann war die letzten drei Jahre in der Westfalenliga aktiv und absolvierte 76 Einsätze für YEG Hassel und den DSC Wanne-Eickel. "Salih ist pfeilschnell und auf den Flügeln flexibel einsetzbar. Er ist ein Kämpfer und bringt eine gute Mentalität mit", so Radke. Eigentlich hatte im April Bezirksliga-Absteiger SV Gelsenkirchen-Hessler Arabaci als Neuzugang präsentiert. Doch als dieser Anfang Juli nicht zum Training erschien, hakte der dortige Sportliche Leiter Guido Naumann den Top-Transfer ab. Arabaci war nämlich bei Oberligist SpVgg Erkenschwick im Probetraining, letztlich reichte es dann aber doch "nur" zum Vertrag beim FC Roj.

Weitere Neuzugänge sind Zivko Radojcic (28, BSV Schüren), Chinedu Francis Edobor (TuS Hannibal), Soufiane Laaouisset (22, TuS Hannibal) und Ivan Mandusic (Torwart, 32, Königsborner SV).