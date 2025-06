Nach verpasstem Aufstieg: Drittligist braucht neuen Coach

FC Witikon: Sentürk nicht mehr Trainer. Der FC Witikon und Trainer Gürkan Sentürk gehen getrennte Wege. Der 38-Jährige, zuvor beim Drittligisten Effretikon tätig, war im Januar 2024, zum damals noch in der 2. Liga spielenden Stadtzürcher Quartierverein gestossen. Den Abstieg aus der Gruppe 1 konnte er allerdings nicht verhindern. Mit Sentürk und seinem Assistenten Orhan Teke sollte anschliessend der sofortige Wiederaufstieg gelingen. Daraus wurde aber trotz offenbar grossen monetären Anreizen nicht. Nicht Witikon sondern der FC Küsnacht steigt aus der Gruppe 3 in die 2. Liga auf. Beim FCW ist nun "die Suche nach einem geeigneten Nachfolger im Gange". Ebenso nicht mehr im Amt in Witikon ist ausserdem in der nächsten Saison der bisherige Sportchef Jimmy Bandli.

FC Uster II: Demasi/Zollinger für Weber/Simtsakis. Beim FC Uster II übernimmt auf die kommende Saison hin ein neuer Staff die Leitung. Für die abtretenden Sandro Weber und Stavros Simtsakis gehen Daniele und Carmelo Demasi sowie Lukas Zollinger an Deck des Drittliga-Teams. Unter der bisherigen Führung war den Ustermern zunächst im Juni 2024 die Rückkehr in die 3. Liga gelungen. In der laufenden Meisterschaft sind sie in der Gruppe 6 im gesicherten Mittelfeld klassiert.