Nach Verletzungspech: Haching verlängert mit Abwehrtalent „Will als Führungsspieler vorangehen“ von Lara Marjanovic · Heute, 14:54 Uhr · 0 Leser

Obermeier bestritt elf Drittligapartien für die Vorstädter. – Foto: SpVgg Unterhaching

Die SpVgg Unterhaching sichert sich die Dienste von Timon Obermeier für ein weiteres Jahr. Der Innenverteidiger stammt aus dem NLZ der Vorstädter.

Unterhaching – Nach dem plötzlichen Bender-Aus gibt es in der Vorstadt wieder Grund zur Freude. Die SpVgg Unterhaching verlängert den Vertrag von Timon Obermeier. Der Innenverteidiger bleibt den Vorstädtern vorerst bis zum 30. Juni 2027 erhalten. Nach einer langen Verletzungspause meldete sich der 23-Jährige am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit einem Treffer gegen Wacker Burghausen zurück. Obermeier wechselte damals im Winter 2018 aus der U15 des FC Bayern München in das Nachwuchsleistungszentrum der Vorstädter. Dort durchlief er sämtliche Jugendstationen, ehe er 2021 seinen ersten Profivertrag unter Sandro Wagner unterschrieb. Seitdem absolvierte Obermeier 41 Pflichtspiele für die erste Mannschaft. Darunter befinden sich elf Drittligapartien und 30 Regionalligaspiele.

SpVgg Unterhaching sichert sich die Dienste von Obermeier für ein weiteres Jahr Ein Kreuzbandriss bremste den Innenverteidiger zwischenzeitlich aus und kostete ihn mehrere Einsätze. Doch Obermeier kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison traf Obermeier nach seiner Einwechslung gegen den SV Wacker Burghausen per Kopf. Sportdirektor Markus Schwabl lobte seinen Innenverteidiger ausdrücklich: „Ich habe großen Respekt vor Timon, weil es alles andere als selbstverständlich ist, nach einer schweren Verletzung so gefestigt und körperlich topfit zurückzukommen. Auch während seiner Verletzungsphase war er ständig in der Kabine, bei den Spielen vor Ort und immer ein fester beziehungsweise wichtiger Teil der Mannschaft. Sportlich halten wir große Stücke auf ihn, weil er seine Qualität sowohl in der 3. Liga als auch in der Regionalliga gezeigt hat und bei ihm noch sehr viel Potenzial vorhanden ist.“

Timon Obermeier (li.) verlängert seinen Vertrag bei der SpVgg Unterhaching um ein Jahr. – Foto: SpVgg Unterhaching