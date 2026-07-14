Nach Verletzungspech: Haching verlängert mit Abwehrtalent

Die SpVgg Unterhaching sichert sich die Dienste von Timon Obermeier für ein weiteres Jahr. Der Innenverteidiger stammt aus dem NLZ der Vorstädter.
Unterhaching – Nach dem plötzlichen Bender-Aus gibt es in der Vorstadt wieder Grund zur Freude. Die SpVgg Unterhaching verlängert den Vertrag von Timon Obermeier. Der Innenverteidiger bleibt den Vorstädtern vorerst bis zum 30. Juni 2027 erhalten. Nach einer langen Verletzungspause meldete sich der 23-Jährige am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit einem Treffer gegen Wacker Burghausen zurück.
Obermeier wechselte damals im Winter 2018 aus der U15 des FC Bayern München in das Nachwuchsleistungszentrum der Vorstädter. Dort durchlief er sämtliche Jugendstationen, ehe er 2021 seinen ersten Profivertrag unter Sandro Wagner unterschrieb. Seitdem absolvierte Obermeier 41 Pflichtspiele für die erste Mannschaft. Darunter befinden sich elf Drittligapartien und 30 Regionalligaspiele.
Ein Kreuzbandriss bremste den Innenverteidiger zwischenzeitlich aus und kostete ihn mehrere Einsätze. Doch Obermeier kämpfte sich eindrucksvoll zurück. Am letzten Spieltag der vergangenen Saison traf Obermeier nach seiner Einwechslung gegen den SV Wacker Burghausen per Kopf.
Sportdirektor Markus Schwabl lobte seinen Innenverteidiger ausdrücklich: „Ich habe großen Respekt vor Timon, weil es alles andere als selbstverständlich ist, nach einer schweren Verletzung so gefestigt und körperlich topfit zurückzukommen. Auch während seiner Verletzungsphase war er ständig in der Kabine, bei den Spielen vor Ort und immer ein fester beziehungsweise wichtiger Teil der Mannschaft. Sportlich halten wir große Stücke auf ihn, weil er seine Qualität sowohl in der 3. Liga als auch in der Regionalliga gezeigt hat und bei ihm noch sehr viel Potenzial vorhanden ist.“
Auch Obemeier zeigt sich glücklich über seine Verlängerung: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und das Vertrauen des Vereins. Als erfahrener Spieler sehe ich es als meine Hauptaufgabe, dem Team auf und neben dem Platz Stabilität zu geben. Wir haben gemeinsam noch viel vor und ich will als Führungsspieler vorangehen, damit wir unsere Ziele erreichen.“
Mit der Verlängerung setzt die Spielvereinigung ein positives Zeichen für die kommende Saison. Der erste Härtetest für die noch trainerlose SpVgg Unterhaching findet bereits am Sonntag statt. Dort treffen die Vorstädter in der ersten Runde des Totopokals auf den 1. FC Schwarzenfeld.