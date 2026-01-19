Nach Verletzung: VfB verlängert mit Innenverteidger Anouar Adam verlängert nach Verletzungspause seinen Vertrag beim Regionalligisten Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord VfB Oldenburg Anouar Adam

Am kommenden Freitag jährt sich für Anouar Adam ein besonderer Moment: Genau zwei Jahre nach seiner ersten Unterschrift beim VfB Oldenburg setzt der Innenverteidiger ein weiteres Zeichen der Verbundenheit. Der Verein hat den Vertrag mit dem 27-Jährigen verlängert – ein klares Bekenntnis zu einem Spieler, der sportlich wie menschlich längst zu einer festen Größe an der Hunte geworden ist.

Seit seinem Wechsel zum VfB hat sich Adam nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Rasens schnell eingelebt. „Oldenburg ist meine zweite Heimat geworden“, betont der Abwehrspieler, der weiterhin im Trikot mit der Zitrone auflaufen wird. Die Vertragsverlängerung erfüllt ihn mit Stolz: „Ich freue mich enorm und bin sehr dankbar dafür, dass der Verein mir das Vertrauen schenkt und man hier weiter mit mir arbeiten will.“ Rückschlag im Training Der Weg dorthin war jedoch alles andere als einfach. Im Mai des vergangenen Jahres zog sich Adam im Training einen Riss der Patellasehne zu. Statt Woche für Woche für Stabilität in der Defensive zu sorgen, musste der Leistungsträger eine monatelange Zwangspause einlegen. Reha, Geduld und harte Arbeit bestimmten seinen Alltag.

Klub hält Vertrauen aufrecht Trotz der schweren Verletzung stand die Wertschätzung des Vereins nie zur Debatte. Sportlicher Leiter Sebastian Schachten unterstreicht die klare Haltung des VfB: „Unabhängig von seiner Verletzung war für uns immer klar, dass wir seinen Vertrag langfristig verlängern und ihn bestmöglich unterstützen wollten. Umso mehr freut es uns, dass Anou bei uns bleibt.“ In enger Abstimmung mit dem Trainerteam und der medizinischen Abteilung wird Adams Belastung nun schrittweise erhöht. „Ihn wieder auf dem Platz zu sehen, freut uns alle sehr. Wie hart er in den vergangenen Monaten gearbeitet und sich Stück für Stück wieder herangekämpft hat, das ist absolut vorbildlich“, so Schachten.