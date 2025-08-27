Nach Verletzung: RWE holt weiteren Defensivspieler

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat kurz vor Ende der Transferperiode noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen. Mit Louis Schulze kommt ein Spieler hinzu, der bereits Teile der Vorbereitung in Erfurt absolvierte.

Hintergrund ist die längerfristige Verletzung von Laurenz Dehl, die die Verantwortlichen dazu veranlasste, die Defensive personell nachzubessern. Dehl hatte sich in der ersten Runde des Thüringenpokals beim SV DJK Arenshausen einen Riss des Syndesmosebandes zugezogen. Eine Operation ist am Mittwoch in Berlin geplant. Um die entstandene Lücke auf der linken Abwehrseite zu schließen, verpflichtete der Verein den 20-jährigen Außenverteidiger Louis Schulze. Er wechselt von der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim in die Blumenstadt und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026.

Dehls Ausfall traf den Regionalligisten in einer Phase, in dem noch die Möglichkeit Bestand mit Neuzugängen zu reagieren. Das Transferfenster schließt bekanntlich zum 30. August. Da die Mannschaft von Trainer Fabian Gerber bereits in den ersten Spielen auf Belastungsgrenzen stieß, entschieden sich die sportlich Verantwortlichen, kurzfristig zu reagieren. Mit Schulze holt Erfurt einen Spieler, der über hohes Tempo, große Flexibilität und eine solide Ausbildung verfügt. Der gebürtige Baden-Württemberger durchlief die Jugendmannschaften von Dynamo Dresden und wechselte im Sommer 2023 nach Hoffenheim. Dort kam er in der zweiten Mannschaft zum Einsatz, ehe sich die Möglichkeit zum Wechsel nach Thüringen ergab.