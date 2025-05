Nach Verletzung in der Nachspielzeit: Penzberg-Trainer bleibt Einsatz erspart

Er rettete Penzberg den Punkt: Torhüter Daniel Baltzer machte, wie hier gegen Hannes Rambach, einige Großchancen der Denklinger zunichte. – Foto: Roland Halmel

Zum Saisonabschluss in der Bezirksliga traf der FC Penzberg auf den VfL Denklingen. Die personell geschwächten Penzberger erkämpften sich ein Remis.

Penzberg – Die Fußballschuhe hatte er zwar an, um einen Einsatz kam Maximilian Bauer, der Trainer des FC Penzberg, im letzten Saisonspiel beim VfL Denklingen aber herum, auch wenn seine Mannen diesen forderten, als Murat Ersoy in der Nachspielzeit verletzt vom Platz humpelte und kein Ersatz auf der sehr dünn besetzten Bank vorhanden war. Letztlich brachte der FCP die letzten Minuten auch so über die Bühne. Am Ende hieß es 1:1 (0:0). „Das Ergebnis passt und ist gerecht“, urteilte Bauer, dessen Team durch dieses Unentschieden auf Platz fünf landete. 1. FC Penzberg erkämpft Remis in Denklingen: „Haben uns leider nicht so belohnt“

Bei einem Sieg wäre noch Rang vier drin gewesen. „Klar wäre ich lieber Vierter, aber ich bin so auch zufrieden“, urteilte Bauer, der auch mit dem abschließenden Auftritt seiner ersatzgeschwächten Elf beim Verfolger, der zum zehnten Mal in Folge ungeschlagen blieb, einverstanden war. „Wenn wir besser ausspielen, was wir uns erspielen, geht das Spiel anders aus“, konstatierte Bauer, der sich von seinem Team etwas mehr Konsequenz gewünscht hatte. „Wir haben uns leider nicht so belohnt“, bekannte Bauer, der auch ein paar defensive Nachlässigkeiten erkannte. „Da haben wir ein paar Chancen zu viel zugelassen“, so Bauer. FCP-Keeper Daniel Baltzer verhinderte mit starken Paraden aber Schlimmeres. Nur einmal musste er sich vom besten Torschützen der Liga, Simon Ried, geschlagen geben. Sein einziger verbliebener Konkurrent um die Torjägerkrone, Dominik Bacher, konnte seine Bilanz nicht mehr aufbessern, da er beim Saisonabschluss verhindert war. Sa., 17.05.2025, 14:00 Uhr VfL Denklingen Denklingen 1. FC Penzberg FC Penzberg 1 1