Nach Verlegung in Essen voller Fokus auf Sonntag

Am letzten regulären Vorrundenspieltag kommt es in der B-Juniorinnen-Regionalliga Südwest zum Showdown der beiden bislang besten Teams. Spitzenreiter SC 13 Bad Neuenahr kommt am Sonntag um 13 Uhr in den Völklinger Stadtteil Luisenthal und trifft dort auf dem Kunstrasenplatz an der Rotstaystr. auf den Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken. "Durch die Spielverlegung von Essen haben wir nun personell mehr Spielraum für das Heimspiel gegen den tabellenersten, das wir gewinnen wollen. Sie haben ein Spiel mehr ausgetragen und einen Punkt mehr, wir könnten sie nun überholen und haben dann noch ein Spiel, in dem wir die Distanz ausbauen könnten. Allerdings wird uns Hannah Dietrich fehlen, die mit der luxemburgischen Nationalmannschaft auf Zypern ist. Zudem fallen Patricia-Luisa Baumann (krank), Pauline Löb und Theresa Maaß (beide verletzt) aus. Aber für Sonntag bin ich optimistisch, dass wir für den momentanen Spitzenreiter stark genug aufgestellt sind und uns die Tabellenführung mit einem Sieg zurück holen können". Das FCS-Team würde dann als Spitzenreiter in die Winterpause gehen. Das FCS-Team hat dann am 07. Dezember noch das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 nachzuholen.