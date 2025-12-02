Nach Velberter Last-Minute-Drama: Das sagt Komorowski zum Siegen-Remis

Im Rahmen des 17. Spieltags der Regionalliga West empfing Ligaschlusslicht SSVg Velbert Mitaufsteiger Sportfreunde Siegen zum Heimspiel in der IMS Arena. Aufgrund des großen tabellarischen Abstands gingen die Hausherren als Underdog in die Begegnung, konnten dem Kontrahenten aber durchaus Paroli bieten: Bis in die Nachspielzeit führte die SSVg mit 2:0, bevor die Blau-Weißen die Partie auf spektakuläre Art und Weise noch aus der Hand gaben. SSVg-Coach Bogdan Komorowski blickt im Anschluss auf das hitzige Duell zurück und erklärt die Ereignisse der Schlussphase.

Ganze 19 Punkte trennten die beiden Kontrahenten aus Velbert und Siegen vor Spielbeginn voneinander, die im Sommer jeweils den Aufstieg in die Regionalliga klarmachten und anschließend auf unterschiedliche Art und Weise in der neuen Spielklasse klarkamen: Während die SSVg nach 16 Partien bei einzig sieben eroberten Zählern am unteren Tabellenende stand, fanden sich die Sportfreunde im oberen Tabellenmittelfeld wieder. Im direkten Aufeinandertreffen lieferten sich die beiden Kontrahenten nun allerdings ein packendes Duell, was aus Sicht der Hausherren denkbar bitter endete. Chefcoach Bogdan Komorowski blickt gegenüber FuPa Niederrhein auf die Partie zurück und lobt - trotz der späten Gegentreffer - den Auftritt seiner Mannschaft in höchsten Tönen.

Nachdem Calvin Marion Mockschan und Max Machtemes den Underdog nach einer guten Stunde Spielzeit mit 2:0 auf die Siegerstraße brachten, folgte eine wilde Schlussphase: Während Gäste-Kapitän Andre Dej in der vierten Minuten der Nachspielzeit zunächst den Anschluss erzielte, musste SSVg-Schlussmann Luis Plath nach einer Notbremse mit glattroter Karte vom Feld. Den daraus resultierenden Strafstoß verwandelte Cagatay Kader zum 2:2-Endstand. Aus Sicht von Komorowski ein durchaus bitteres Ende, was den 39-jährigen Übungsleiter allerdings nicht davon abhält, die engagierte Mannschaftsleistung in höchsten Tönen zu loben:

„Wir erzielen zwei sehr gute Tore und hätten nach dem 1:0 sogar schon vor der Halbzeit erhöhen können, wenn wir unsere Konter konsequenter ausspielen. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann erneut gute Möglichkeiten, das Spiel noch stärker in unsere Richtung zu drehen. In der Schlussphase entstand dann eine besondere Dynamik, in der die Jungs alles reingeworfen haben“, ordnet der Chefcoach den überzeugenden Auftritt seiner Mannschaft ein, der dennoch nicht zum zweiten Saisondreier ausreichte: „Siegen hat nie aufgegeben und blieb über die gesamte Zeit hinweg gefährlich. In der letzten Aktion gab es im Strafraum eine schwierige Situation, in der der Schiedsrichter auf Elfmeter entschied“, blickt Komorowski auf die Schlüsselszene kurz vor Spielende zurück.

Dass die Blau-Weißen angesichts des Spielverlaufs durchaus drei Punkte hätten eintüten können, liegt fraglos auf der Hand. Cheftrainer Komorowski zieht aber dennoch ein durchweg positives Fazit: „Wir haben erneut einen riesigen Schritt in unserer Entwicklung gemacht. Siegen hat erst vergangene Woche gegen Fortuna Köln gezeigt, wie stark sie sind. Umso mehr spricht es für unsere Leistung, wie gut wir uns gegen diesen Gegner behauptet haben“, lobt Komorowski und resümiert: „Wir haben uns den Punkt hart erarbeitet und hätten den Sieg auch gerne mitgenommen. Aber wir entwickeln uns weiter und lernen aus solchen Momenten.“

Jahresabschluss gegen Lotte

Zwar ist eine positive Entwicklung seit der Amtsübernahme Komorowskis zweifellos erkennbar, dennoch steht die SSVg nach wie vor abgeschlagen am Tabellenende. Demnach ist der Aufsteiger auch im letzten Auftritt des Jahres auf Zählbares angewiesen, wenn es daheim gegen die Sportfreunde Lotte geht. Anstoß der Partie am Freitag ist um 19 Uhr.