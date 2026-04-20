Nach Urteil: Zusätzliche Spannung in der B-Liga Rheingau-Taunus Die Partie zwischen dem GSV Born und dem SV Bosporus Eltville wird nachträglich für Born gewertet, weil Bosporus einen gesperrten Spieler unter falschem Pass spielen ließ von Philipp Durillo · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der GSV Born hofft auf den Ligaerhalt und bekam nun am grünen Tisch drei Punkte zugesprochen, weil Gegner Bosporus Eltville am ersten Spieltag einen gesperrten Spieler unter falschem Pass hat spielen lassen. – Foto: Maren Michelchen (Archiv)

Rheingau-Taunus. Oben wie unten herrscht in der B-Liga Rheingau-Taunus noch Spannung. Die wird durch ein Urteil des Sportgerichts noch verstärkt. Denn am grünen Tisch hat das Sportgericht dem Abstiegskandidaten GSV Born die drei Punkte aus dem Spiel gegen den SV Bosporus Eltville zugesprochen. Die Partie vom ersten Spieltag, die eigentlich 6:2 für Bosporus endete, wird nun - mehr als ein halbes Jahr später - mit 3:0 und drei Punkten für Born gewertet. Zusätzlich erhielt Bosporus eine Geldstrafe in dreistelliger Höhe.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der Grund: Bosporus hatte einen Spieler eingesetzt, der eigentlich noch eine Rotsperre aus der Vorsaison verbüßen musste, und diesen unter der Identität eines Mitspielers auflaufen lassen. Unter falschem Namen erzielte der Spieler dann auch zwei Tore.

"Uns war das direkt beim Vergleichen der Passbilder aufgefallen. Es war definitiv nicht der Spieler, der da aufgeführt war. Wir hatten auch im Spiel mit dem entsprechenden Spieler gesprochen, der aus unserer Sicht einer der überragenden Spieler bei Bosporus ist", erklärt Borns Abteilungsleiter Dietmar Ott. Gestern, 15:00 Uhr SC 1928 Daisbach SC Daisbach SV Bosporus Eltville Bosporus E. 3 3 Abpfiff Der SV Bosporus räumte den Fehler ein. "Zum Zeitpunkt des Spiels war uns der Fehler nicht bewusst. Wir sind froh, dass die Sache aufgeklärt wurde. Es war kein Vorsatz dahinter", sagt Eltvilles sportlicher Leiter Burak Ebrem. Durch die drei Punkte am grünen Tisch liegt Bosporus nun sechs Zähler hinter Tabellenführer Barisspor Idstein, den Bosporus am kommenden Sonntag zum Topspiel empfängt. Nach dem denkwürdigen 3:3 in Daisbach ist es das nächste Kracherduell der B-Liga. "Wir werden konzentriert an die Sache herangehen. Unser Mindestziel ist das Erreichen des Relegationsplatzes", analysiert Ebrem.