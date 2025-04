Nach Urteil: Ratlosigkeit in Amöneburg

"Geldstrafe ist das völlig falsche Zeichen"

„Wir haben für das Urteil wenig Verständnis und stehen als Verein und Mannschaft ratlos da, wie man mit solchen Situationen, die hoffentlich nicht mehr vorkommen, künftig umgehen soll, falls es doch passiert. Kampagnen gegen Rassismus werden von allen möglichen Verbänden ausgerufen, wir haben aus der Situation heraus genau nach den Werten gehandelt, die dort auch immer wieder ausgerufen werden und das Spiel nicht fortgesetzt. Dass das gesagt wurde, haben unsere Jungs auf dem Platz daneben auch gehört, nur der Schiedsrichter komischerweise nicht. Die drei Punkte sind mehr oder weniger egal, wir lagen ohnehin 5:0 hinten und die richtige Haltung ist auch wichtiger. Aber gerade die Geldstrafe ist doch das völlig falsche Zeichen nach außen. Soll man in solchen Situationen also erst prüfen, ob mögliche Zeugen das gehört haben oder der Schiri in der Nähe war? Was macht man, wenn so etwas einem Spieler in einer Situation gesagt wird, wo niemand so nah dran ist, dass es jemand anderes hört, der es später bestätigt? Muss der Spieler dann trotz dieser Diskrimierung weiterspielen? In unseren Augen ist das Urteil das völlig falsche Zeichen und ein Schlag ins Gesicht des betroffenen Spielers. Wir würden definitiv wieder so handeln“, kritisiert Murillo das Urteil.