Nach Urteil: Hornaus Trainer verwirft Rücktrittsgedanken Andreas Klöckner hatten Aussagen aus der Verhandlung zum Spiel gegen Obederliederbach gestört, will nun aber weiter beim Gruppenliga-Topteam an der Seitenlinie stehen

Hintergrund: Bei der Verhandlung hatte der Hornauer Coach offenbar nicht zweifelsfrei belegen können, dass er geschlagen worden sein soll. Wozu auch die Aussage einer Zeugin beigetragen hatte, die die SG Oberliederbach in der Verhandlung aufgerufen hatte. Wegen des vermeintlichen Schlages und weil Klöckner nach einer Rudelbildung nach Luft gerungen hatte, hatte der Schiedsrichter die Partie abgebrochen. Und dabei nicht alle Mittel ausgeschöpft, um die Partie noch fortzusetzen, wie das Verbandsgericht feststellte. Zumal in der Spielordnung des HFV Gewalt gegen Offizielle durch Zuschauer nicht zwingend zu einem Abbruch führt, sondern nur wenn diese gegen Schiedsrichter erfolgt.

Was vermutlich eine breitere Öffentlichkeit gar nicht mitbekommen hätte. Doch Klöckner selbst, der bei FuPa als Vereinsverwalter der TuS registriert ist, hatte sich auf unserem Portal als Trainer im Kaderprofil seines Teams in der Nacht auf Dienstag entfernt. Was wiederum einen Eintrag im Nachrichtenfeed der Gruppenliga und auf der Startseite erzeugt hatte. Nach Gesprächen am Dienstag und Donnerstag mit der sportlichen Leitung vermeldete Klöckner jedoch nun, dass er weiter machen werde.

Hornau weiter Tabellenführer

Wobei eine Trennung von Klöckner, der seit 2018 beim Team aus dem Kelkheimer Stadtteil Regie führt, aus sportlicher Sicht ohnehin keinen Sinn ergeben hätte. So belegte Hornau vor dem Spieltag den ersten Rang in der Gruppenliga. "Verein und Trainer haben viel Spaß miteinander. Von solchen Vorfällen wollen wir uns diesen Spaß nicht nehmen lassen und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Wochen wieder zeigen können", sagt Klöckner. An diesem Wochenende ist sein Team spielfrei, bereits am Dienstagabend hatte er nach Informationen von TuS-Abteilungsleiter Julian Saller bereits wieder beim Testspiel gegen Rot-Weiß Walldorf an der Seitenlinie gestanden.

Derweil hat der Verein Konsequenzen aus den Vorfällen gezogen und sperrt bei den Heimspielen den Bereich rund um die Trainerbänke ab. "Zusätzlich achten wir auch verstärkt darauf, den Ordnungsdienst einzuhalten", sagt Saller.