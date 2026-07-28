Nach Unwetter-Absage: Heute will Feucht gegen Herzogenaurach nachlegen

Beim Landesliga-Auftaktspiel stand beim 1. SC Feucht hinten die Null. – Foto: Daniel Schmid

Den Schwung des Auftaktsieges möchte man nun natürlich in die englische Woche mitnehmen, dementsprechend motiviert werden die Spieler der Feuchter sein, um den ersten Dreier zu veredeln und direkt nachzulegen um erfolgreich in die neue Spielzeit zu starten.

Mit dem 1.FC Herzogenaurach duelliert man sich das erste mal seit 2019 in einem Pflichtspiel. Die Pumas zogen zwar im verrückten Zweikampf um den direkten Aufstiegsplatz gegenüber dem FC Kalchreuth den kürzeren, konnten sich jedoch in den beiden Relegationsspielen durchsetzen und feierten so nach zwei Jahren Abstinenz die Rückkehr auf Verbandsebene.

Was für einen Gast man da am Dienstagabend begrüßen kann ist ein großes Fragezeichen, dennoch ist man sich sicher einig, gerade in den ersten Spielen weiß man nie so wirklich wer in ein solches Spiel als Favorit geht. Für die Pumas gab es zum Auftakt in die neue Saison am Samstag eine 1:3-Heimniederlage gegen die Staustufenkicker vom SV Buckenhofen.