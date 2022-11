Nach unfassbarem Achterpack: Mounir Barray ist FuPa-Spieler der Woche! FuPa präsentiert Woche für Woche den "MVP" für Württemberg!

FuPa Württemberg präsentiert ab sofort den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐. In dieser Woche hat sich Mounir Barray von der TSG Söflingen gegen tausende Konkurrenten in Württembergs Amateurfußball durchgesetzt. Der 26 Jahre alte Angreifer erzielte beim 13:3-Kantersieg gegen VfL Ulm/Neu-Ulm unglaubliche acht Tore und lieferte sogar zwei Torvorlagen. Generell läuft es für Mounir in dieser Saison richtig stark: In zwölf Saisonspielen schoss er bisher unfassbare 23 Tore und glänzt aber gleichzeitig auch als zuverlässiger Vorlagengeber. Aufgrund dieser Leistung ist er unser Spieler der Woche!

FuPa: Am Wochenende hast du beim 13:3-Heimerfolg im Spiel gegen den VfL Ulm/Neu-Ulm unglaubliche acht Tore und zwei Vorlagen erzielt. Was machst du insbesondere in der laufenden Saison im Training/Spiel richtig, das dich so konstant treffen lässt? Mounir Barray: Ich denke es hat viel damit zu tun, dass ich diese Saison auch wirklich da bin und nicht wieder für ein Semester ins Ausland verreise. Diese Trainingsroutine hilft natürlich, fitter und konzentrierter im Spiel zu sein. Das gilt allerdings auch für die gesamte Mannschaft. FuPa: Wie waren deine Gefühle und die deiner Mannschaft nach dem Abpfiff und wie wurdest du in der Kabine gefeiert? Mounir Barray: Ich habe mich natürlich gefreut, allerdings nicht nur wegen den Toren, sondern weil das eine herausragende Leistung von der gesamten Mannschaft gewesen war. Man konnte wieder sehen, dass wir es spielerisch wirklich draufhaben. So lässt sich auch das ein oder andere Erfrischungsgetränk nach dem Spiel super genießen. Diese Leistung konstant auf dem Platz zu bringen ist allerdings noch die Schwierigkeit. FuPa: Nach dem Abstieg in der vergangenen Saison bist du dennoch bei der TSG geblieben und spielst eine sehr wichtige sportliche Rolle. Welche Gründe sind für deinen Verbleib ausschlaggebend gewesen?