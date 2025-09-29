Wenn sich zwei Streiten freut sich der Dritte. Die SpVgg Zolling gewinnt zwar selbst, doch durch das Remis im Topspiel übernehmen sie das Zepter der A-Klasse 6 – Foto: Michalek/Fupa

Nach Unentschieden im Topspiel – Zolling klettert auf Rang eins Eigentor in der Nachspielzeit Verlinkte Inhalte A-Klasse 6 TSV Au Zolling

Durch den eigenen Sieg klettern die Zollinger auf den Sonnenplatz, dabei profitierte man vom Remis zwischen Oberhaindlfing und Oberhummel.

SV Oberhaindlfing – SC Oberhummel 1:1 (0:1). Der Ausgleich für die Gastgeber fiel in der Nachspielzeit, ausgerechnet durch ein Eigentor von SCO-Spieler Thomas Hekele. Der Punkt sei zwar dem Spielverlauf nach glücklich, meinte SVOA-Trainer Norbert Vogler. Seine Männer hätten das Glück aber auch erzwungen: „Wir drückten Oberhummel immer mehr nach hinten und haben nie aufgegeben. Damit haben wir uns das Unentschieden verdient.“ Tore: 0:1 Thomas Geltinger (5.), 1:1 Thomas Hekele (90.+2/ET).

VfR Haag – BC Attaching II 5:0 (1:0). Mit einer etwas besseren Aufstellung als beim 0:10 beim SV Oberhaindlfing sah BCA-Trainer Thomas Stampfl durchaus gute Ansätze. Die erste Topchance habe seine Truppe gehabt und sei auch nach dem Rückstand gefährlich gewesen: „Leider haben wir drei gute Möglichkeiten zum Ausgleich vergeben.“ Kurz vor dem 0:2 landete ein eigener Schuss an der Latte, danach sei es „dahingegangen“. Tore: 1:0 Cornelius Geier (12.), 2:0/5:0 Sebastian Elephand (66./90.+6), 3:0 Sebastian Maier (69.), 4:0 Stefan Floßmann (90.+2).

SG Eichenfeld – TSV Moosburg 1:2 (0:1). Zwei Trainer, zwei Meinungen. Für SGE-Coach Ludger Reuter wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, denn nach dem Ausgleich habe seine Truppe die Sache eigentlich im Griff gehabt: „Leider hat ein unnötiger Bock zum Gegentor geführt – und solche Kleinigkeiten sind halt entscheidend.“ Sein TSV-Kollege Andreas Lienhard meinte dagegen: „Eichenfeld durfte froh sein, nicht schon zur Pause mit 0:3 zurückzuliegen.“ Zwar seien die Gastgeber im zweiten Abschnitt am Drücker gewesen, seine Mannschaft habe aber absolut verdient gewonnen. Tore: 0:1 Leonor Ademi (16.), 1:1 Niklas Reuter (57.), 1:2 Slavomir Ferkovic (61.).

TSV Au – SpVgg Zolling 1:3 (1:1). Ein Unentschieden sei möglich gewesen, sagte TSV-Trainer Peter Hösl. Aber durch die berechtigte Rote Karte für seinen Keeper Alec Hay sei die Sache gekippt. Der anschließende Freistoß sorgte fürs 1:2 – und trotz gutem Kampfgeist ist dann nach vorne nur noch wenig gegangen. Hösl: „Das ist schade, wir haben eigentlich sehr gut dagegengehalten.“ Tore: 0:1/1:3 Yannis Pflug (23./58.), 1:1 Maximilian Biebl (31.), 1:2 Andreas Kreitmeier (56.).