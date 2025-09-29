Nach Unentschieden im Topspiel – Zolling klettert auf Rang eins

Durch den eigenen Sieg klettern die Zollinger auf den Sonnenplatz, dabei profitierte man vom Remis zwischen Oberhaindlfing und Oberhummel.
SV Oberhaindlfing – SC Oberhummel 1:1 (0:1). Der Ausgleich für die Gastgeber fiel in der Nachspielzeit, ausgerechnet durch ein Eigentor von SCO-Spieler Thomas Hekele. Der Punkt sei zwar dem Spielverlauf nach glücklich, meinte SVOA-Trainer Norbert Vogler. Seine Männer hätten das Glück aber auch erzwungen: „Wir drückten Oberhummel immer mehr nach hinten und haben nie aufgegeben. Damit haben wir uns das Unentschieden verdient.“ Tore: 0:1 Thomas Geltinger (5.), 1:1 Thomas Hekele (90.+2/ET).
VfR Haag – BC Attaching II 5:0 (1:0). Mit einer etwas besseren Aufstellung als beim 0:10 beim SV Oberhaindlfing sah BCA-Trainer Thomas Stampfl durchaus gute Ansätze. Die erste Topchance habe seine Truppe gehabt und sei auch nach dem Rückstand gefährlich gewesen: „Leider haben wir drei gute Möglichkeiten zum Ausgleich vergeben.“ Kurz vor dem 0:2 landete ein eigener Schuss an der Latte, danach sei es „dahingegangen“. Tore: 1:0 Cornelius Geier (12.), 2:0/5:0 Sebastian Elephand (66./90.+6), 3:0 Sebastian Maier (69.), 4:0 Stefan Floßmann (90.+2).
SG Eichenfeld – TSV Moosburg 1:2 (0:1). Zwei Trainer, zwei Meinungen. Für SGE-Coach Ludger Reuter wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, denn nach dem Ausgleich habe seine Truppe die Sache eigentlich im Griff gehabt: „Leider hat ein unnötiger Bock zum Gegentor geführt – und solche Kleinigkeiten sind halt entscheidend.“ Sein TSV-Kollege Andreas Lienhard meinte dagegen: „Eichenfeld durfte froh sein, nicht schon zur Pause mit 0:3 zurückzuliegen.“ Zwar seien die Gastgeber im zweiten Abschnitt am Drücker gewesen, seine Mannschaft habe aber absolut verdient gewonnen. Tore: 0:1 Leonor Ademi (16.), 1:1 Niklas Reuter (57.), 1:2 Slavomir Ferkovic (61.).
TSV Au – SpVgg Zolling 1:3 (1:1). Ein Unentschieden sei möglich gewesen, sagte TSV-Trainer Peter Hösl. Aber durch die berechtigte Rote Karte für seinen Keeper Alec Hay sei die Sache gekippt. Der anschließende Freistoß sorgte fürs 1:2 – und trotz gutem Kampfgeist ist dann nach vorne nur noch wenig gegangen. Hösl: „Das ist schade, wir haben eigentlich sehr gut dagegengehalten.“ Tore: 0:1/1:3 Yannis Pflug (23./58.), 1:1 Maximilian Biebl (31.), 1:2 Andreas Kreitmeier (56.).
SG Tegernbach/Rudelzhausen – FC Moosburg II 3:0 (0:0). In der ersten Hälfte habe Ladehemmung geherrscht, so SG-Trainer Michael Fuchs. Und nach zwei bösen Böcken hätte seine Truppe sogar in Rückstand geraten können. Doch dann lief‘s. „Nach der Pause haben wir stark aufgespielt und hätten sogar deutlich höher gewinnen müssen“, sagte Fuchs. Tore: 1:0/2:0 Max Kühner (53./70.), 3:0 Florian Baun (75.).