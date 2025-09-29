 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Wenn sich zwei Streiten freut sich der Dritte. Die SpVgg Zolling gewinnt zwar selbst, doch durch das Remis im Topspiel übernehmen sie das Zepter der A-Klasse 6
Wenn sich zwei Streiten freut sich der Dritte. Die SpVgg Zolling gewinnt zwar selbst, doch durch das Remis im Topspiel übernehmen sie das Zepter der A-Klasse 6 – Foto: Michalek/Fupa

Nach Unentschieden im Topspiel – Zolling klettert auf Rang eins

Eigentor in der Nachspielzeit

Verlinkte Inhalte

A-Klasse 6
TSV Au
Zolling

Durch den eigenen Sieg klettern die Zollinger auf den Sonnenplatz, dabei profitierte man vom Remis zwischen Oberhaindlfing und Oberhummel.

SV Oberhaindlfing – SC Oberhummel 1:1 (0:1). Der Ausgleich für die Gastgeber fiel in der Nachspielzeit, ausgerechnet durch ein Eigentor von SCO-Spieler Thomas Hekele. Der Punkt sei zwar dem Spielverlauf nach glücklich, meinte SVOA-Trainer Norbert Vogler. Seine Männer hätten das Glück aber auch erzwungen: „Wir drückten Oberhummel immer mehr nach hinten und haben nie aufgegeben. Damit haben wir uns das Unentschieden verdient.“ Tore: 0:1 Thomas Geltinger (5.), 1:1 Thomas Hekele (90.+2/ET).

Fr., 26.09.2025, 19:30 Uhr
SV Oberhaindlfing/Abens
SV Oberhaindlfing/AbensSV Oberhaind
SC Oberhummel
SC OberhummelOberhummel
1
1
Abpfiff

VfR Haag – BC Attaching II 5:0 (1:0). Mit einer etwas besseren Aufstellung als beim 0:10 beim SV Oberhaindlfing sah BCA-Trainer Thomas Stampfl durchaus gute Ansätze. Die erste Topchance habe seine Truppe gehabt und sei auch nach dem Rückstand gefährlich gewesen: „Leider haben wir drei gute Möglichkeiten zum Ausgleich vergeben.“ Kurz vor dem 0:2 landete ein eigener Schuss an der Latte, danach sei es „dahingegangen“. Tore: 1:0 Cornelius Geier (12.), 2:0/5:0 Sebastian Elephand (66./90.+6), 3:0 Sebastian Maier (69.), 4:0 Stefan Floßmann (90.+2).

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr
VfR Haag an der Amper
VfR Haag an der AmperVfR Haag a.A
BC Attaching
BC AttachingAttaching II
5
0
Abpfiff

SG Eichenfeld – TSV Moosburg 1:2 (0:1). Zwei Trainer, zwei Meinungen. Für SGE-Coach Ludger Reuter wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, denn nach dem Ausgleich habe seine Truppe die Sache eigentlich im Griff gehabt: „Leider hat ein unnötiger Bock zum Gegentor geführt – und solche Kleinigkeiten sind halt entscheidend.“ Sein TSV-Kollege Andreas Lienhard meinte dagegen: „Eichenfeld durfte froh sein, nicht schon zur Pause mit 0:3 zurückzuliegen.“ Zwar seien die Gastgeber im zweiten Abschnitt am Drücker gewesen, seine Mannschaft habe aber absolut verdient gewonnen. Tore: 0:1 Leonor Ademi (16.), 1:1 Niklas Reuter (57.), 1:2 Slavomir Ferkovic (61.).

Gestern, 14:00 Uhr
SGE Eichenfeld-Freising
SGE Eichenfeld-FreisingEichenf.-Fre
TSV Moosburg Neustadt
TSV Moosburg NeustadtTSV Moosburg
1
2
Abpfiff

TSV Au – SpVgg Zolling 1:3 (1:1). Ein Unentschieden sei möglich gewesen, sagte TSV-Trainer Peter Hösl. Aber durch die berechtigte Rote Karte für seinen Keeper Alec Hay sei die Sache gekippt. Der anschließende Freistoß sorgte fürs 1:2 – und trotz gutem Kampfgeist ist dann nach vorne nur noch wenig gegangen. Hösl: „Das ist schade, wir haben eigentlich sehr gut dagegengehalten.“ Tore: 0:1/1:3 Yannis Pflug (23./58.), 1:1 Maximilian Biebl (31.), 1:2 Andreas Kreitmeier (56.).

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Au in der Hallertau
TSV Au in der HallertauTSV Au
SpVgg Zolling
SpVgg ZollingZolling
1
3
Abpfiff

SG Tegernbach/Rudelzhausen – FC Moosburg II 3:0 (0:0). In der ersten Hälfte habe Ladehemmung geherrscht, so SG-Trainer Michael Fuchs. Und nach zwei bösen Böcken hätte seine Truppe sogar in Rückstand geraten können. Doch dann lief‘s. „Nach der Pause haben wir stark aufgespielt und hätten sogar deutlich höher gewinnen müssen“, sagte Fuchs. Tore: 1:0/2:0 Max Kühner (53./70.), 3:0 Florian Baun (75.).

Gestern, 15:00 Uhr
SG SC Tegernbac / Rudelzhausen
SG SC Tegernbac / RudelzhausenSG SC Tegernbac
FC Moosburg
FC MoosburgFC Moosburg II
3
0
Abpfiff

Aufrufe: 029.9.2025, 11:13 Uhr
Bernd HeinzingerAutor