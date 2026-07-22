Nach umstrittener Neuansetzung: Schiedsrichter Martinet wirft hin

Der Fall um das abgebrochene und inzwischen wiederholte Kölner Kreisliga-Spiel zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln schlägt bundesweit hohe Wellen. Nach den heftigen Diskussionen um den nachträglichen Klassenerhalt der Pescher rückt nun der eigentliche Auslöser in den Fokus. Schiedsrichter Marc Martinet zieht nach den Vorfällen im Juni und der aus seiner Sicht fehlenden Rückendeckung durch die Sportgerichte drastische Konsequenzen. Der 19-Jährige legt alle seine Ämter nieder und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Fußball-Verband Mittelrhein.
Rückblick: Am 7. Juni 2026 brach Marc Martinet die Partie in der Nachspielzeit beim Stand von 3:4 ab, nachdem er von einem Pescher Spieler bedroht und beleidigt worden sei. Während das Kreissportgericht dem Unparteiischen in erster Instanz noch recht gab, kippte das Bezirkssportgericht das Urteil im Juli und ordnete eine Wiederholung an – mit der Begründung, der Unparteiische habe nicht alle Mittel zur Fortführung ausgeschöpft. Für Martinet ein unbegreiflicher Vorgang.
„Die Entscheidung ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Schiedsrichter und ein Armutszeugnis für den Amateurfußball. Wer so mit seinen Schiedsrichtern umgeht, braucht sich über optimierte Rekrutierung neuer Unparteiischer keine Gedanken machen – da er Teil und Ursache des Problems ist. Die Signalwirkung des zweitinstanzlichen Urteils ist eindeutig wie verheerend: Der Schiedsrichter muss erst geschlagen werden, bevor er ein Spiel abbrechen darf. Wie der FVM solche Sportrichter halten kann, ist für mich nicht verständlich“, so Martinet gegenüber FuPa.
Auch die Durchführung der Wiederholungspartie, die am vergangenen Sonntag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, kritisiert der junge Unparteiische scharf. Dabei gehe es dem 19-jährigen Referee weniger um den Zeitpunkt des Wiederholungsspiels: „Das eigentliche Problem liegt in der Neuansetzung als solche. Sechs Wochen nach dem eigentlichen Spiel eine Neuansetzung durchzuführen, ist natürlich eine Farce.“
Besonders bitter stößt Martinet auf, wie nach dem Vorfall mit ihm umgegangen wurde. Während er aus den Reihen ehemaliger Kollegen sowie von betroffenen Vereinen großen Zuspruch erfuhr, herrschte an den entscheidenden Stellen des Verbandes offenbar komplette Funkstille.
"Vom FVM bzw. dem Kreis Köln hat sich wirklich niemand gemeldet, das Ganze aufgearbeitet, mir zugesprochen oder Ähnliches. Auch das zeigt das Problem gut auf: Der FVM kümmert sich lieber um die eigenen Interessen, anstatt die eigenen Schiedsrichter zu schützen“, zeigt sich der (Ex-)Schiedsrichter enttäuscht.
Als Reaktion auf die Geschehnisse hat Martinet bereits am 11. Juli seine Funktion als Sportrichter des Kreisjugendsportgerichts Köln niedergelegt. Am kommenden Sonntag, den 26. Juli 2026, wird er auch seine Schiedsrichtertätigkeit endgültig beenden. Gerüchte, wonach dieser Schritt mit einer Verlegung seines Lebensmittelpunkts wegen eines Studiums in Hamburg zu tun habe, weist er zurück. Er hätte das Pfeifen im Rheinland an den Wochenenden problemlos fortsetzen können, so wie er es im Vorjahr bereits während seiner beruflichen Tätigkeit in Hannover getan hatte.
„Ich habe für mich beschlossen, für diesen Verband, der seine Schiedsrichter und den Sport mit Füßen tritt, keine Sekunde meiner Freizeit mehr zu investieren. Für mich steht fest: Nie wieder werde ich ein Ehrenamt in dem FVM, wie ich ihn kenne, innehaben. Das Ganze ist unabhängig von der Verlagerung meines Wohnortes zu betrachten, zumal mein Wohnsitz ohnehin im Kreis Köln bleiben wird. Ich bin beruflich bedingt für ein Studium in Hamburg, hätte aber eigentlich gerne wie bisher an den Wochenenden im Kreis Köln gepfiffen. Die Situation wäre für mich nicht neu gewesen. Ich lege meine Tätigkeiten also nicht wegen eines neuen, nennen wir es ‚Lebensschwerpunktes‘, nieder, sondern weil dieser Fußball-Verband dringend reformbedürftig ist und eine 180-Grad-Wende vollziehen muss in Bezug auf den bisherigen Weg, welcher ganz klar Täter schützt und Schiedsrichter in die Pfanne haut.“
Eine Rückkehr in ein offizielles Amt schließt er unter den aktuellen Bedingungen kategorisch aus. Nach einer Pause möchte er vielleicht versuchen, im Hamburger Verband fußzufassen. Der Abschied vom Kölner Fußball fällt ihm trotz des Ärgers menschlich schwer. „Mir werden die zahlreichen Kollegen sowie die über die Jahre aufgebauten Bekanntschaften mit den vielen Kölner Vereinen fehlen – ich habe die sportliche Fairness und die Freude am gemeinsamen Hobby, wenn auch aus anderer Perspektive, immer sehr genossen und wertgeschätzt – sowohl auf dem Platz als auch im Anschluss daran. Das Pfeifen an sich war mir fast immer eine große Freude“, so Martinet abschließend.