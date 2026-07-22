Nach umstrittener Neuansetzung: Schiedsrichter Martinet wirft hin Der 19-Jährige beendet nach dem Urteil um die Partie Pesch II gegen den ESV Olympia Köln seine Schiedsrichter-Karriere. von Andreas Santner · Heute, 11:44 Uhr · 0 Leser

Schiedsrichter Marc Martinet (mitte) wird seine Pfeife an den Nagel hängen. (Archivbild 2025) – Foto: Michael Schmidt

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Der Fall um das abgebrochene und inzwischen wiederholte Kölner Kreisliga-Spiel zwischen dem FC Pesch II und dem ESV Olympia Köln schlägt bundesweit hohe Wellen. Nach den heftigen Diskussionen um den nachträglichen Klassenerhalt der Pescher rückt nun der eigentliche Auslöser in den Fokus. Schiedsrichter Marc Martinet zieht nach den Vorfällen im Juni und der aus seiner Sicht fehlenden Rückendeckung durch die Sportgerichte drastische Konsequenzen. Der 19-Jährige legt alle seine Ämter nieder und erhebt schwere Vorwürfe gegen den Fußball-Verband Mittelrhein.

Ein Urteil als Schlag ins Gesicht Rückblick: Am 7. Juni 2026 brach Marc Martinet die Partie in der Nachspielzeit beim Stand von 3:4 ab, nachdem er von einem Pescher Spieler bedroht und beleidigt worden sei. Während das Kreissportgericht dem Unparteiischen in erster Instanz noch recht gab, kippte das Bezirkssportgericht das Urteil im Juli und ordnete eine Wiederholung an – mit der Begründung, der Unparteiische habe nicht alle Mittel zur Fortführung ausgeschöpft. Für Martinet ein unbegreiflicher Vorgang. „Die Entscheidung ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Schiedsrichter und ein Armutszeugnis für den Amateurfußball. Wer so mit seinen Schiedsrichtern umgeht, braucht sich über optimierte Rekrutierung neuer Unparteiischer keine Gedanken machen – da er Teil und Ursache des Problems ist. Die Signalwirkung des zweitinstanzlichen Urteils ist eindeutig wie verheerend: Der Schiedsrichter muss erst geschlagen werden, bevor er ein Spiel abbrechen darf. Wie der FVM solche Sportrichter halten kann, ist für mich nicht verständlich“, so Martinet gegenüber FuPa.

Auch die Durchführung der Wiederholungspartie, die am vergangenen Sonntag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, kritisiert der junge Unparteiische scharf. Dabei gehe es dem 19-jährigen Referee weniger um den Zeitpunkt des Wiederholungsspiels: „Das eigentliche Problem liegt in der Neuansetzung als solche. Sechs Wochen nach dem eigentlichen Spiel eine Neuansetzung durchzuführen, ist natürlich eine Farce.“ Funkstille seitens des Verbandes? Besonders bitter stößt Martinet auf, wie nach dem Vorfall mit ihm umgegangen wurde. Während er aus den Reihen ehemaliger Kollegen sowie von betroffenen Vereinen großen Zuspruch erfuhr, herrschte an den entscheidenden Stellen des Verbandes offenbar komplette Funkstille.