Nach umstrittener Jubelgeste: FC Kosova kündigt Beschwerde an

Diese Geste sorgte beim FC Kosova für Wirbel. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Drei abgespreizte Finger (Daumen, Zeige- und Mittelfinger) reckte Marco Lüttgen nach seinem Treffer zum 2:0 der DJK Gnadental gegen den FC Kosova Düsseldorf in die Höhe. Was inmitten des Torjubels vielleicht hätte untergehen können, sorgte im Nachgang beim Gegner für großen Unmut. Die Düsseldorfer möchten nun eine schriftliche Beschwerde beim Staffelleiter einreichen. Lüttgens Geste hat nämlich auch eine politische Konnotation.

Vor diesem Hintergrund bleibt offen, welche Intention hinter der Geste im konkreten Fall stand. Auf größerer Bühne sorgte ein vergleichbarer Fall bereits in der Vergangenheit für Diskussionen, als der Serbe Marko Pantelic im Jahr 2008 die angesprochenen drei Finger an beiden Händen in die Luft streckte. Auch damals wurde über die Bedeutung spekuliert. Pantelic selbst äußerte sich nicht dazu, sein Berater betonte nur, dass es sich um ein "religiöses" und "definitiv kein politisches Zeichen" handelte. Auch Tennis-Superstar Novak Djokovic wurde das Zeigen der Geste zugesprochen.

Es muss betont werden, dass die Geste, unter anderem bekannt als "Serbischer Gruß" oder "Drei-Finger-Gruß", je nach Kontext verschieden gedeutet werden kann. In Serbien selbst wird sie häufig mit einem religiösen Symbol der Dreifaltigkeit in Verbindung gebracht. Gleichzeitig existieren Interpretationen, die ihr – insbesondere im historischen und politischen Kontext Südosteuropas – eine ultra-nationalistische Bedeutung zuschreiben. Von umliegenden Ländern wie Bosnien und Herzegowina, Kroatien und Albanien wird die Geste deshalb gemeinhin als Provokation gelesen.

Offen bleibt nun allerdings, warum Lüttgen auf diese Weise jubelte. Auf Nachfrage von FuPa Niederrhein wollte sich kein Verantwortlicher von Gnadental zum Sachverhalt äußern. Zu beantworten wäre unter anderem, ob Lüttgen einen serbischen Hintergrund besitzt oder aber eine komplett andere Intention hinter seinem Torjubel im Kopf hatte. Mit Milos Jesic und Vojno Jesic standen jedenfalls zwei Serben im Kader, Erstgenannter leistete die Vorarbeit zum 1:0.

Kosova möchte Beschwerde einreichen

Während die Gnadentaler Sicht noch Fragen aufwirft, sieht der FC Kosova in der Geste Lüttgens "eine schwerwiegende Provokation", wie der Verein in einem FuPa zugespielten Statement verdeutlicht: "Nach einem Torjubel zeigte dieser Spieler mehrfach und für alle sichtbar den sogenannten 'Drei-Finger-Gruß', der allgemein als serbisch-nationalistisches Symbol bekannt ist. Da wir ein albanischer Verein sind, ist diese Geste in diesem Kontext eindeutig als gezielte Provokation und Beleidigung zu verstehen."

Und weiter: "Ein solches Verhalten widerspricht aus unserer Sicht klar den Grundwerten des Sports, insbesondere dem Respekt, der Fairness und der Integration. Der Fußball sollte Menschen verbinden – unabhängig von Herkunft oder Nationalität – und nicht als Bühne für politische oder nationalistische Provokationen herhalten."

Im Gespräch mit FuPa führte Kosovas Teammanagerin Susanne Jacobs dies noch aus: "Wir werden eine Beschwerde an den Staffelleiter und direkt auch an das Verbandssportgericht, schicken."

Der Verein sprach im Nachgang wohl noch einmal mit dem Schiedsrichter, dem diese Geste schlichtweg nicht bekannt war und der dies deshalb auch nicht im Spielberichtsbogen erwähnte. An einen unglücklichen oder ungewollten Zufall wollte Jacobs aber nicht glauben: "Ich habe mir inzwischen auch alle FuPa-Bilder von Gnadental angeschaut, aber diese Geste ist in keinem anderem Spiel gefallen", führt sie aus. "Wenn in keinem anderen Spiel dieser Gruß gezeigt wird und dann auch gerade nur gegen einen albanischen Verein, da fällt es einem natürlich sehr schwer, das einfach so abzustempeln."

Heute, 20:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln ASV Süchteln DJK Gnadental Gnadental 20:00 live PUSH

Rein sportlich ist Gnadental bereits am Freitagabend wieder gefordert. Es geht gegen den ASV Süchteln (Anpfiff: 20 Uhr), der FC Kosova hat wiederum am kommenden Wochenende spielfrei.